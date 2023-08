„Eu nu cred în coincidențe” Ramona Gabor a purtat pentru prima dată colierul mamei sale decedate. Ce s-a întâmplat după întrece orice imaginație! Sora Monicăi a avut parte de un șoc

In articol:

Ramona Gabor a rămas surprinsă să vadă ce s-a întâmplat chiar în seara în care a decis să poarte colierul de perle care a fost al mamei sale. A fost pentru prima dată când l-a purtat, însă nici prin cap nu-i trecea ce a avea să experimenteze după ce a ieșit din casă.

Mama Ramonei și a Monicăi Gabor s-a stins din viață în urmă cu 10 ani într-un mod tragic. Veronica Bulai și-a găsit sfârșitul după ce a fost lovită de o bucată de stâncă care s-a desprins în timpul în care se afla într-un pelerinaj, la Mânăstirea Frăsineni. Întâmplarea bizară a fost pusă pe seama refuzului său de a da ascultare regulilor stricte ale locului, care spun că femeilor le este interzis în acea zonă, așa cum se întâmplă și în cazul, de pildă, muntelui Athos, unde numai bărbaților le este permis.

Fiind convinsă că e vorba doar de mituri la mijloc, a avut curajul să se aventureze încălcând, astfel, legile mănăstirii. La scurtă vreme, fiicele sale aveau să primească o veste tragică, anume aceea că mama lor nu se mai afla în viață. La un deceniu după ce Veronica Bulai a trecut în neființă, Monica Gabor a hotărât să poarte colierul foarte elegant de perle care a fost al mamei sale.

Ce s-a întâmplat după ce Monica Gabor purtat pentru prima dată colierul mamei sale decedate în urmă cu un deceniu?

S-a pregătit pentru o seară în compania oamenilor dragi din viața ei, când, la un moment dat, una dintre cele mai de suflet prietene ale sale, pe care o consideră ca o mamă, i-a oferit în dar un inel cu o perlă.

Mare i-a fost mirarea să vadă ce a primit în dar, după ce în urmă cu puțin timp, când se admira cu colierul de perle al mamei sale, și-a spus că i-ar fi făcut mare plăcere să

îl fi asortat și cu un inel cu perle. Dorința i s-a manifestat aproape instant! Uimită de întâmplarea de care a avut parte, Ramona Gabor a mărturisit că este ferm convinsă de faptul că nu este vorba de nicio coincidență.

„Astăzi am decis să port aceste perle care i-au aparținut mamei mele. Este prima dată când le port de când a murit. În timp ce mă pregăteam, m-am gândit... Ar fi frumos să am un inel cu o perlă, dar nu am avut niciunul.

Oricum, m-am dus la cină și când am ajuns acolo mă aștepta un cadou. Când am deschis cutia asta a fost reacția mea, pentru că în cutie era... un inel cu perle. Nu știu de voi, dar eu nu cred în coincidențe. Unele lucruri sunt menite să se întâmple, unii prieteni devin familia ta aleasă, unii oameni sunt trimiși de Dumnezeu în viața ta cu un motiv.”, a scris Ramona Gabor pe contul său personal de Instagram.

