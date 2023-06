"Eu nu forțez pe nimeni" Daniela Gyorfi le dă replica oamenilor care au criticat-o pentru intervențiile estetice. Cum se simte artista după tratamentele de 5.000 de euro | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Gyorfi este întotdeauna extrem de atentă la felul în care arată. Diva știe foarte bine ce să facă ca să fie mereu top la aspectul fizic și nu se numără printre vedetele care au negat intervențiile în cabinetul medicului.

Foarte sinceră și asumată, Daniela Gyorfi a vorbit mereu deschis despre tratamentele și intervențiile pe care și le-a făcut, iar recent a apelat la o procedură tot mai populară în țara noastră. Diva a vorbit și cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre intervenția estetică și ne-a mărturisit cum se simte la mai bine de o săptămână de la tratamente.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Instagram]

Daniela Gyorfi, totul despre operația estetică pe care a făcut-o recent

Recent, Daniela Gyorfi a apelat la o nouă intervenție estetică. Procedura de înfrumusețare a fost costisitoare, însă refacerea este mult mai rapidă. Tocmai pentru că nu își permite să petreacă foarte mult timp recuperându-se, artista a ales o procedură minim invazivă.

"Am deja șapte zile de la intervenție, dar eu deja am cântat în weekend, am zi de zi spectacole, am clipul acum, am emisiuni și așa mai departe. Clar sunt un pic umflată, clar am niște vânătăi, dar este o intervenție non-invazivă, fără tăietură, fără nimic.

Nu am ales, de exemplu, să-mi fac un lifting facial prin operație, pentru că timpul de recuperare era foarte lung pentru mine. Eu nu îmi permit pentru că am evenimente foarte multe. Nu pot să stau o lună sau două să nu mă vadă nimeni.

Atunci acestă ridicare din fire, firele sunt recuperatorii, funcționează ca un lifting tratament, apoi am mai făcut o mezoterapie foarte puternică, adică triplu decât era necesar, tocmai ca să pot să mă recuperez și să mi se așeze fața exact cum ar trebui. Eu sunt foarte mulțumită la șapte zile, dar recuperarea o să se vadă total peste încă o săptămână", a mărturisit Daneila Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Daniela Gyorfi despre haterii care o critică

Artista este extrem de asumată și mărturisește că orice femeie nu ar trebui să țină cont de părerea celor din jur, nici când vine vorba de aspectul fizic, dar nici de alte aspecte.

"Haterii spun multe nu numai despre mine, despre toată lumea. Eu îi las în pace și să facă fiecare ce vrea! Eu nu am obligat pe nimeni, nu forțez pe nimeni.

Eu de exemplu nu mi-am făcut aceste intervenții pentru că aș fi eu vreo Miss Univers, pur și simplu mi-am făcut această intervenție cu botox și tratamentele acestea faciale pentru că ele sunt non-invazive, nu sunt operații, nu sunt tăieturi și atunci dacă pot să arăt bine de ce să nu o fac, ține strict de mine și de persoana mea", a precizat ea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

