„Eu nu știu cine e Theo Rose” Carmen Harra nu s-a mai putut abține, după ce artista și mama ei au pus-o la zid pentru previziunile făcute. Reacția ei a fost total neașteptată

În urmă cu ceva timp, Carmen Harra a făcut o previziune legată de Theo Rose și Anghel Damian. Numerologul a precizat faptul că artista și bărbatul pe care urmează să îl facă tată nu sunt suflete pereche și nu vor rămâne împreună.

La scurt timp după declarațiile ei, mama artistei a răbufnit și a avut o reacție acidă la adresa lui Carmen Harra. Totodată, nici tânăra nu a rămas tăcuta. La rândul ei, Theo Rose a comentat pe rețelele de socializare schimbul de replici dintre cele două, iar acum numerologul a transmis un mesaj public și a vorbit și despre acest „scandal”.

Carmen Harra a reacționat, după declarațiile făcute de Theo Rose și mama ei

Carmen Harra a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbea despre modul în care o deranjează că este asociată cu o clarvăzătoare, când, de fapt, ea este numerolog, cântăreață și scriitoare. Aceasta a menționat faptul că nu știe cine e Theo Rose, dar îi dorește să aibă aceeași performanță atunci când va ajunge la vârsta ei.

„Eu nu știu cine este Theo Rose și nu vorbesc neîntrebată și nu sunt clarvăzătore. Sunt cântăreață, (am înregistrat 10 albume discografice) și 3 CD uri în America, ultimul în 2019 lansat la Londra, sunt scriitor american (am scris 11 cărți publicate în America, unele traduse în zeci de limbi). Am emisiunile mele de radio în America săptămânal, apar la emisiuni de televiziune în toată lumea pe diferite teme. Articolele mele apar în toată presa mondială. (Daily Mail, New York Post, Huffington Post etc). Menirea mea este să ajut oameni cu informații, să promovez spiritualitate și să anticipez evenimente care pot fi schimbate. Vorbesc în calitate de psiholog și expert în relații umane! Îi doresc lui Theo să aibă un palmares similar când ajunge la vârsta mea”, a scris carmen Harr ape rețelele de socializare.

Theo Rose, replică la adresa lui Carmen Harra

După ce Carmen Harra a declarat public că ea și Anghel Damian, cel cu care este de doar câteva luni împreună și bărbatul care urmează să o facă mamă, nu sunt suflete pereche, lucrurile au degenerat. Mama lui Theo Rose a ieșit public și a comentat declarațiile făcute de aceasta, iar după ce „scandalul” a ajuns și la urechile artistei, nu s-a putut abține să nu facă și ea niște clarificări.

Cântăreața a declarat că nu știe cine este Carmen Harra și că, inițial, nu știa despre ce era vorba. Vedeta a mărturisit că dacă era în locul mamei sale se lăsa cu înjurături în condițiile în care nu oricine ar trebui să își dea cu părerea despre sarcina ei.

„Nu știu cine, numerolog, foc și pară pe reacția mamei lui Theo Rose. M-am gândit cu cine s-o fi certat mama, cum a ajuns ea să se certe cu omul (…) M-am gândit pe cine o fi supărat mama. O doamnă numerolog a zis și ea ce a citit în cifre, că m-am grăbit eu să fac copii (…) Dacă te uiți așa la cifră, scrie în ea că Theo Rose s-a grăbit să facă copii, nu e suflet pereche cu Anghel Damian și se despart. Mama o fi lăsat ea vreun comentariu, nu știu unde o fi comentat ea. Probabil ea a zis că nu i se pare normal să își dea oricine cu părerea, problema lor, treaba lor, fără înjurătură, eu aș fi băgat înjurături”, a transmis artista.