„Eu preiau munca altcuiva fără să fiu plătit!” Dan Negru spune lucrurilor pe nume! Nu s-a putut abține când a aflat ce schimbări se fac în România

Dan Negru este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV de la noi din țară. Acesta este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde încearcă să țină o strânsă legătură cu cei ce îl apreciază și urmăresc. Vedeta abordează în mediul online diferite subiecte și nu se ferește să își exprime punctul de vedere cu privire la ceea ce se întâmplă în țara noastră.

În urmă cu câteva ore, prezentatorul TV le-a povestit fanilor o întâmplare prin care a trecut în timp ce se afla la un supermarket. Acesta era la casa de marcat când casiera i-a spus că peste câteva zile clienții vor fi cei care își vor scana, aranja și plăti cumpărăturile. Schimbarea nu este deloc pe placul lui Dan Negru spunând că nu este de acord să preia atribuțiile cuiva fără să fie plătit. Aceste modificări au stârnit o serie de controverse chiar și în magazine, deoarece din cauza neștiinței oamenii stau mult mai mult la cozi. Vedeta și-a îndemnat urmăritorii să aibă curajul să spună ceea ce îi deranjează.

„Am trecut pe la un supermarket azi și o casieră, Rodica scria pe ecuson, mi-a spus că astea sunt ultimele zile cu oameni la casele de marcat. «Progresul, domnu’ Dan», a oftat femeia. I-am spus că eliminarea casierelor din supermarketuri nu e o formă de progres. Eu, cumpărătorul, voi face treaba casierului. De fapt, suntem toți păcăliți: slujba ei va dispărea și eu voi face treaba ei, voi scana produsele si apoi le voi pune in coș fără să fiu plătit pentru asta. Ăsta nu e progres! Progresul e trecerea de la lumânare la bec, de la cal la motor! Din 7 litere, PROGRES, însemnă: ‘trecerea de la o stare inferioară la una superioară, de la vechi la nou’. Unde e ‘noul’ dacă eu preiau munca altcuiva fără să fiu plătit? Aștept progresul, invenția care să schimbe felul de a face cumpărături. Până atunci, eliminarea doamnei Rodica e reducere de personal, e economie, e concediere. Orice dar nu progres! Aveți curajul să-i spuneți asta! Curajul, da! E un progres!”, a scris prezentatorul în online.

Care este părerea lui Dan Negru despre jocurile de noroc

Înlocuirea casierilor de la casele de marcat nu este singurul subiect despre care prezentatorul TV a vorbit în ultima perioadă. Dan Negru a mai mărturisit că de-a lungul timpului mai multe companii de jocuri de noroc i-au oferit uriașe sume de bani pentru a le face publicitate, însă acesta a refuzat. Vedeta nu îndeamnă pe nimeni să își încerce norocul prin astfel de metode și a explicat ce decizii au fost luate în alte țări cu privire la publicitatea pentru jocurile de noroc. De asemenea, Dan Negru nu este de acord nici cu panourile publicitare uriașe, care sunt peste tot pe străzile din toată țara.

„În toată țara, pe toate zidurile și pe toate ecranele e promovat îndemnul la noroc. Mi-au propus și mie să apar pe panouri publicitare și să promovez jocurile de noroc. Am refuzat! Degeaba e proiectul «România Educată» dacă pe străzi e promovat norocul. Succesul în viață îl câștigi urcând pe scări, și nu cu liftul norocului. Asta trebuie să explice România educată. Din 2021, Moldova a interzis orice fel de publicitate la jocuri de noroc, cazinouri sau pariuri sportive. În Anglia, vedetele din showbiz nu au voie să promoveze jocurile de noroc. În Germania e interzisă publicitatea pariurilor sportive înaintea sau în timpul meciurilor. La noi totul e vândut norocului! Nu există nicio statistică oficială care să spună câți dependenți are România pentru că sunt interese mari să nu se afle asta. In locul afișelor uriașe care îndeamnă la sărăcia norocului aș pune vorba lui Caragiale «Norocul e prea puțin și lumea e prea multă»”, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.