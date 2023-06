”Eu și Esca suntem niște excepții” Dan Negru, declarație neașteptată, după mai bine de două decenii în televiziune. Ce spune prezentatorul despre colega sa de breaslă?

In articol:

Dan Negru și Andreea Esca, alături de Andreea Marin, Mircea Radu și Andreea Berecleanu sunt numele care s-au făcute cunoscute publicului larg în urmă cu mai bine de două decenii.

Atunci au apărut pentru prima dată la TV, devenind cu timpul un etalon pentru tinerele generații care vor să le calce pe urme.

Dan Negru, adevărul din spatele carierei sale

Au făcut carieră și spectacol fiecare în domeniul pe care și l-a ales, însă, privind în jur, Dan Negru spune că lucrurile în televiziune au evoluat într-un mod deloc plăcut pentru vedetele din generația lui.

El consideră că odată cu trecerea timpului, mai marii din televiziune au început să facă discriminare între generațiile care au dat tonul și tinerii care vin din urmă.

El și Esca, mai subliniază moderatorul, fiind excepțiile care se abat de la reguli, căci, în rest, pe micul ecran apar doar oameni tineri, dornici de afirmare și care se mulțumesc cu o răsplată financiară mai mică.

Lucru care nu se practică deloc peste hotare, mai precizează prezentatorul, spunând că în țările străine se pune accentul mai mult pe angajații care au în spate o vastă experiență.

”Discriminarea pe bază de vârstă. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune că după 30 de ani ești bătrân asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență care au alte standarde financiare. Dar, există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America…”, a declarat Dan Negru, conform Ciao.

Cât despre statutul său, Dan Negru spune, luând în calcul un sfat primit cu ani în urmă, că abia după ce a adus pe ecran mai multe proiecte de succes a început să se considere un om de televiziune.

Dovedind acest lucru, după ce a moderat show-uri de toate felurile, pentru copii, de talente sau de divertisment, prezentatorul a dorit să facă o schimbare de macaz reușită și i-a ieșit planul.

Tocmai de aceea spune acum că nu televizorul trebuie oprit, ci omul trebuie să se educe, căci are mereu dreptul la evoluție și cunoaștere.

Iar el este extrem de bucuros acum când a văzut că proiectul pe care l-a adus publicului de când este vedeta postului turcesc are o așa mare priză.

Asta, crede el, este dovada vie a faptului că oamenii își doresc emisiunii de cultură, prin care să-și antreneze creierul.

De asemenea, trecerea sa prin toate formatele, în care a crezut și pe care s-a mulat, l-a făcut să spună acum că va dispărea de pe micul ecran doar atunci când nu se va mai regăsi în ce se cere și se dă pe piață.

”Dumnezeu a fost bun cu mine în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la “Jocul cuvintelor”, la “Ciao, Darwin” cu mama natură. Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demonstrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune în televiziune spunându-mi că în Spania sau în Italia ești considerat „om de televiziune” abia după al treilea format cu succes de audiențe. Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec. Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama natură dar omul are dreptul să evolueze. Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că “Jocul Cuvintelor”, un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci, se poate”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.