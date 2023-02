„Eu și soțul meu am donat 1 000 de euro” Georgiana Lobonț nu mai are liniște de când a aflat ce i s-a întâmplat Denisei! Artista a dat un exemplu demn de urmat tuturor fanilor ei

In articol:

Georgiana Lobonț demonstrează pe zi ce trece că, pe lângă faptul că este o artistă foarte talentată și apreciată, este și un om cu suflet mare, care de fiecare dată sare în ajutorul celor aflați la suferință. Cu numai câteva ore în urmă, cântăreața a făcut public cazul unei tinere mame, în vârstă de 29 de ani, cu grave probleme de sănătate, a cărei viață atârnă de un

fir de ață. Artista nu a rămas deloc indiferentă în fața unei asemenea tragedii, motiv pentru care i-a îndemnat pe toți fanii ei să dea o mână de ajutor, în limita posibilităților, oferind, mai întâi, propriul exemplu.

Georgiana Lobonț s-a arătat profund impresionată de drama prin care o familie cu copil mic trece, după ce au aflat că tânăra mămică a fost diagnosticată cu o boală grea, tumoare pe creier. Pentru a se vindeca, este necesar să treacă prin a treia operație, ale cărei costuri depășesc cu mult posibilitățile familiei, 66 000 de euro. Pentru a oferi o speranță familiei îndurerate, dar și pentru a oferi un real exemplu fanilor săi, artista a împărtășit cu aceștia că a decis să doneze, împreună cu soțul său, Rareș Ciciovan, suma de 1 000 de euro.

Citește și: Georgiana Lobonț a anunțat schimbarea importantă pe care o face în viața ei! Se întâmplă la scurt timp după ce soțul ei a dat asigurări că nu divorțează: „Sper să mă țină”

Citeste si: Larisa Drăgulescu iubește din nou, la câteva luni de la divorț. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut viața: "Ne-am cunoscut printr-un prieten comun"- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Georgiana Lobonț a donat suma de 1 000 de euro pentru o cauză nobilă

Georgiana Lobonț și-a îndemnat toți fanii care o urmăresc zilnic în mediul online să ofere o mână de ajutor mămicii de numai 29 de ani, pentru a se putea opera și pentru a se putea întoarce acasă din nou la copilul ei de doar un an și nouă luni.

Citește și: „O frumusețe aparte” Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, imagini emoționante de la botez! Ce ținută a ales artista de această dată

„Denisa are doar 29 de ani, un soț îndurerat și un copil de 1 an și nouă luni care are nevoie să crească lângă mama lui. A fost diagnosticată cu tumoare pe creieri, a trecut deja prin 2 operații, iar acum are nevoie de noi! E internată la Hannover la Institutul de Creier și mai are nevoie de 66 000 de euro pentru a 3-a operație.

Citeste si: „Bine că am scăpat de săracul ăla!” Bia Khalifa îl amenință pe Fulgy de la Clejani, după ce și-au spus adio cu mare scandal!- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: "Felicitari pentru sarcina!" Nicola Peltz si Brooklyn Beckham asteapta primul copil? Cum s-a fotografiat actrita pe Instagram- radioimpuls.ro

Eu și Rareș donăm 1 000 de euro pentru ea. Are nevoie urgentă de bani! Fiecare donație, oricât ar însemna ea, contează pentru această mamă! Vă rog din suflet să o ajutăm! Nu o cunosc personal, dar îi doresc din suflet să se facă bine și să ajungă acasă la soțul și bebelușul ei!”, a scris Georgiana Lobonț în mediul online.