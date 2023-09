„Eu ştiam că o să se întâmple asta. Am simțit” Fratele Alexandrei Ivanov, tânăra care a murit la maternitatea din Botoșani, a cedat! Dezvăluiri dureroase, la câteva zile după înmormântare

In articol:

Alexandra Ivanov a avut parte de un sfârșit tragic, după ce a așteptat ore în șir ca un medic să o preia. În urmă cu câteva zile s-a aflat cine este principalul suspect pentru moartea tinerei însărcinate, mai exact medicul care a fost de gardă în acea seară.

Fratele Alexandrei, declarație despre medicul care i-a ucis sora

Fratele victimei nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

Alexandra Ivanov s-a prezentat la spital însărcinată în luna a treia, prezentând dureri abdominale crunte. Tânăra suferea de o hemoragie internă din cauza unei sarcini pierdute, însă nimeni nu a vrut să o consulte. Deși spitalul avea medic de gardă, acesta a lăsat-o pe tânăra gravidă să aștepte, pe motiv că nu i se părea atât de grav cazul ei. În urma Alexandrei au rămas trei copii și o familie îndurerată. După ce s-a aflat că medicul este principalul suspect în dosar, fratele femeii a vorbit despre această situație și s-a arătat de-a dreptul revoltat de această situație.

„Am simţit cumva că legea începe să-şi facă treaba, eu chestia asta, că ea o să fie suspectă, eu de la început ştiam că o să se întâmple asta, îmi închipuiam eu, asta trebuia să se întâmple de la început. Având în vedere faptul că ea, conform declaraţiei că a impus să i se suspende restricţia de a practica, prin chestia asta îmi dau seama că ea încă se consideră nevinovată şi ea încă nu realizează ce a făcut, mâ gândesc eu prin chestia asta. A procedat foarte urât, ea nu s-a dus să o vadă, ea nu a făcut nimic, ea nu şi-a dat niciun interes, nu şi-a dat nimic, e un fel de lipsă de profesionalism, eu aşa pot să o numesc. Dacă şi raportul spune că ea nu a fost acolo, mesajele destul de clare, martorii spun acelaşi lucru, ce vrem mai mult de atât? În primul rând ar trebui mai mulă empatie din partea medicilor, a asistenţilor, să vorbească frumos cu pacienţii, să fie trataţi ca nişte oameni nu ca nişte animale. Când li se cere ajutorul, sau, ei normal ei nici nu ar trebui să se insiste să ceară ajutorul, pacienţii ar trebui din start să aibă parte de ce este mai bun în spital, de ajutor, de tot ce trebuie, nu ar trebui să implore ei ca să primească ajutor, ei ar trebui din start trataţi cum se cade când ajung în spital pentru că omul se duce la spital ca să se facă bine, nu ca să fie omorât”, a

Colega de salon a Alexandrei a dezvăluit detalii cutremurătoare

declarat Vlad Miron pentru news.ro

La câteva zile după ce tragicul eveniment a făcut înconjurul țării, o nouă declarație incriminatoare a fost făcută publică. Alexandra nu a fost singură în salon în acea noapte, iar colega ei nu s-a ferit și a dezvăluit tot ce s-a întâmplat atunci.

„Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Când mi-am ridicat capul din pat, am văzut că era vânătă. Gura și nasul îi erau vinete. Am chemat repede și a venit asistenta și ea tot spunea că nu are aer. Între timp i-a luat tensiunea, i-a pus aparatul de monitorizare și au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Eu nu am văzut să fi venit vreun medic, nu a fost medic”, a declarat femeia pentru Antena 3 CNN.