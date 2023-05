„Eu sunt alături de ea în orice” Prima reacție a lui Tavi Clonda, după ce s-a spus că Gabriela Cristea a prezentat băută ultima emisiune. Ce a recunoscut despre soția lui: „Vom vedea ce vom face în continuare”

In articol:

Un val de controverse s-au creat în jurul Gabrielei Cristea, după ultima apariție a acesteia. Și asta pentru că dezinvoltura, spun internauții, cu care a tratat concurenții și invitații din emisiunea pe care o moderează avea la bază o doză de alcoolemie.

Nu puțini au fost cei care, după ce au văzut emisiunea vedetei, au luat cu asalt secțiunile de comentarii ale conturilor de socializare ale vedetei spunând câte și mai câte și punând-o la zid pe Cristea.

Tavi Clonda îi ia apărarea soției sale

„Nu mai truca... lasă beția să se vadă pe față/ Ce ai fumat aseară înainte de emisiune? Că prea ți-ai permis să faci mișto de toată lumea pe acolo, ne-ar plăcea să vedem că ai și puțin respect față de doamna Loredana și față de concurenți”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Acum, însă, dacă ea nu a luat nici o poziție în fața unor astfel de acuzații, Tavi Clonda nu s-a putut ține departe de acest scandal.

Astfel, în cadrul unui interviu, cântărețul a dezmințit orice acuzație ce i se aduce soției sale, specificând că, indiferent de ce se va întâmpla pe viitor, el o va susține necondiționat.

Ba mai mult decât atât, la fel ca mama vitregă a brunetei, și Clonda spune că prezentatoarea nu pune gura pe alcool, ceea ce face ca afirmațiile celor in online să fie fără sens.

Tocmai de aceea, pentru că totul, subliniază el, este o minciună și o încercare de a-i distruge imaginea Gabrielei Cristea, cel mai probabil, situația actuală va ajunge să fie dezbătută în fața instanței.

Până atunci, însă, a ținut el să mai spună, deși situația în care este prinsă nu i-a căzut bine, Gabriela Cristea nu s-a lăsat prea afectată de cele întâmplate.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false...Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!", a declarat Tavi Clonda, cu privire la acuzațiile care i se aduc soției sale, notează Click.