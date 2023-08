„Eu sunt sărac” La ce sumă se ridică averea lui Andrew Tate? Afaceristul a pierdut milioane de euro după ce i-au fost confiscate de DIICOT

In articol:

Andrew Tate se numără printre cele mai controversate personaje din spațiul public la ora actuală. A atras atenția cu bogățiile și femeile cu care se afișa, alături de fratele său, în mediul online, cu toții fiind curioși cu ce se ocupă, de unde îi provin sumele mari de bani și ce avere are în prezent.

După ce câteva luni bune și le-au petrecut în spatele gratiilor, frații Tate au fost puși sub control judiciar, scăpând, astfel de arestul domiciliar.

Frații Tate au primit mai multe capete de acuzare de procurorii DIICOT, cum ar fi acte de viol supra aceleiași persoane, trafic de persoane sau instigare la violență. În tot acest timp, Andrew Tate a rămas fără o sumă consistentă de bani după ce DIICOT a decis să-i confiște mai multe mașini, terenuri și multe alte bunuri de valoare. În cadrul unui interviu recent, acesta a vorbit despre averea sa, dar și despre afacerile care îi produc bani.

Andrew Tate se consideră un om de succes

Andrew Tate a mărturisit că nu știe exact ce valoare are averea pe care o deține. Având în vedere că în momentul de față tot ceea ce are este în posesia DIICOT, accesat s-a autocaracterizat ca fiind sărac. Cu toate acestea, în dosarul său nu există acuzații care i se aduc în baza tranzacțiilor de bani, așa că speră că are toate șansele să reintre în posesia bunurilor confiscate, care valorează în jur de 15 milioane de euro.

„Oficial, DIICOT are totul. Eu sunt sărac.(...) Există o vorbă în engleză, dacă știi ce ai, atunci nu ai prea mult. Așa se spune pentru că la anumite niveluri, la anumite eșaloane de venituri și finanțe, nu știi ce ai. Să ne imaginăm că am o proprietate, nu știu exact care e valoarea ei acum. Am acțiuni în companii, nu am verificat valoarea. Am criptomonede, nu știu cât valorează. Am bani lichizi. Din câte am înțeles, precedentul legal este că atunci când îți iau banii motivul pentru care îți iau banii este pentru că au dovedit că ai făcut bani ilegal. În dosarul meu nu există nicio tranzacție de bani. Deci au luat 15 milioane de euro și au spus am făcut asta în mod ilegal, dar ei nu au arătat unde s-a făcut un singur leu în mod criminal",

a spus Andrew Tate.

