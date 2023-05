Eugenia Nicolae, artista care a combinat folclorul și muzica ușoară, și-a deschis sufletul! A povestit care au fost cele mai mari provocări din carieră: "Am luat decizia în pandemie" | EXCLUSIV

In articol:

A crescut ascultând muzică folclorică, iar la 15 ani s-a hotărât să ia drumul scenei. După multă muncă, pentru Eugenia Nicolae a venit și succesul așa că cele mai frumoase momente din prezent sunt atunci când îi vede pe oameni plângând de emoție la concerte sau când își aude propriile piese la radio.

Artista a scris versuri pentru numeroși cântăreți din România, iar 2020, atunci când toți intrau în pauză din cauza pandemiei și apăreau și primele probleme financiare în rândul industriei a decis să își lanseze propriul proiect. Cel care i-a fost cel mai mult alături de fost soțul său, bărbatul încurajând-o indiferent de situație.

Eugenia Nicolae și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a povestit cum a început drumul său în muzică, dar și care au fost cele mai mari provocări ce i-au ieșit în cale.

Eugenia Nicolae, totul despre cele mai mari provocări din carieră

Deși a crescut înconjurată de muzica folclorică, Eugenia Nicolae și-a dorit inițial să ajungă la Litere și să devină jurnalist.

La 15 ani a fost însă nevoită să ia decizia finală așa că nu s-a mai uitat înapoi și a ales scena.

"Prima provocare a fost să aleg între muzică și ceea ce făceam la momentul respectiv în liceu. Eram foarte îndrăgostită de scris. Îmi doream să dau la Litere și să fiu jurnalistă. Scriam și poezii de mică. Decizia a fost luată undeva pe la 15 ani când mi-am dat seama că vreau să fac muzică. Mereu am rămas dorința mea de a scrie, dar am reușit să o îndeplinesc făcând muzică și scriindu-mi propriile piese.

Ulterior, provocările au apărut când m-ma mutat în București. A trebuit să mă adaptez la Conservator, eu făcând complet altceva înainte. Nu aveam niciun fel de prieteni pentru că nimeni din liceul meu nu a mai dat la Muzică și a trebuit să mă integrez în mediul de București. Am stat într-o cameră de cămin cu 8 fete și am muncit pentru visul meu.

După ce m-am stabilit și m-am acomodat, provocările au apărut când am lansat proiectul și am făcut primele înregistrări și să înțeleg cum funcționează această industrie. Scriu muzică și pentru alți artiști și este o provocare foarte mare să mă pliez pe stilul fiecăruia", a dezvăluit Eugenia Nicolae, pentru WOWbiz.ro.

Cine a susținut-o necondiționat pe Eugenia Nicolae

Soțul Eugeniei i-a fost alături în fiecare clipă. Ideea proiectului pe care l-a lansat i-a venit în timpul pandemiei, atunci când în rândul artiștilor apăreau primele probleme financiare. Deși poate că existau riscuri, artista nu s-a speriat și a muncit și mai mult pentru visul său.

"Omul care mă susține în fiecare moment este soțul meu. El a fost aproape de mine din primul moment în care m-am hotărât că vreau să îmi lansez propria muzică.

Totul se întâmpla în pandemie, atunci când nimeni nu avea bani și toți oamenii din muzică stăteau acasă sau își găsiseră alte job-uri. Atunci eu am zis că vreau să încep o etapă nouă din viața mea, când alții se retrăgeau", a mărturisit Eugenia, în exclusivitate.

Eugenia Nicolae [Sursa foto: Instagram]

Cum a reacționat Eugenia Nicolae când și-a auzit prima piesă la radio

Piesele Eugeniei Nicolae au făcut deja furori la radio și mai ales pe Tik-Tok. Artista ne-a povestit cum a fost prima dată când s-a auzit la radio și mai ales cum a reacționat.

"A fost extraordinar, a fost un sentiment unic pe care mi-aș dori să-l trăiesc cât mai des(...) Eram în drum spre cântare când am auzit prima dată piesa "Inima nu mai răbda" pentru prima oară la radio. Îmi spuseseră prietenii și familia că au prins piesa la radio, dar eu nu avusesem ocazia și când am auzit pentru prima dată eram cu soțul meu în mașină. A fost foarte emoționant, am făcut și un video pe care îl am amintire.

De atunci lucrurile au mers cumva într-o direcție mai bună pentru că apoi am auzit-o tot mai des și sper să aud tot mai des piesele mele cu inspirații folclorice", a explicat ea, pentru WOWbiz.ro.

Eugenia Nicolae [Sursa foto: Instagram]

De unde i-a venit Eugeniei Nicolae inspirația pentru muzica folclorică

Încă din copilărie artista a crescut cu muzică în casă, iar folclorul nu lipsea niciodată. Părinții săi cântau, iar la fiecare final de sezon totul se încheia cu o petrecere la ei acasă, acolo unde se adunau și alți colegi de breaslă.

Influențele s-au păstrat așa că în pandemie artista a început să pună pe picioare propriul proiect muzical.

