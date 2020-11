Eugenia Şerban a câştigat lupta cu cancerul "Merg la control din 6 în 6 luni și iau pastile încă 5 ani"

Eugenia Serban [Sursa foto: Facebook]

Actriţa Eugenia Şerban se reface după şedinţele de chimioterapie de care a avut parte după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar şi ginecologic. Artista care în curând va împlini 51 de ani, a reuşit să învingă teribila boală, iar acum se reface.

In articol:

Eugenia Serban[Sursa foto: Facebook]

Actriţa a suferit în tăcere şi până de curând nimeni nu a ştiut prin ce chinuri şi suferinţe a trecut la şedinţele de chimioterapie. Eugenia a povestit pentru impact.ro prin ce momente grele a trecut.

"Așa este! Nu am vrut să știe nimeni. Erau doar câțiva oameni acolo care știau. Doctorul meu de la Spitalul Colentina, care stătea săracul cu ochii pe mine să nu mi se facă rău de la chimioterapie. M-ar fi doborât psihic dacă aș fi spus atunci în perioada aia că am cancer. Îți dai seama cum apăream în toate ziarele. Nu aș fi rezistat și nu aș fi putut să înving boala. Acum sunt bine, mâine este ziua mea și deja e pelerinaj la mine acasă. Vin prietenii de trei zile să mă sărbătorească. Am gătit non-stop. Le-am făcut plăcintă cu dovleac, mâncare de arpagic cu pui, plăcintă cu brânză dulce, gusturile copilăriei.", a spus actriţa.

Citeste si: De ce ne sufocăm în Capitală? Obiceiul de la 1700, reluat de bucureșteni - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Eugenia Serban[Sursa foto: Facebook]

În prezent Eugenia Şerban se simte bine, merge regulat la control şi are grijă de sănătatea sa.

"Mă simt foarte bine, sunt OK și sper sa fiu bine în continuare. Îmi lipsește însă scena. Trebuie să merg la controale din șase în șase luni și să iau pastile vreo cinci ani de acum încolo. În perioada asta am stat în casă, îi gătesc băiatului meu o dată pe săptămână. Este în țară, stă cu iubita lui, ne vedem des acum. La începutul pandemiei a fost mai greu, lui îi era foarte frică. Venea la mine echipat, cu mască, cu mânuși, avea săracul răni pe mâini de la atâta dezinfectat. Nu mă lăsa să ies pe stradă fără mască. Am fost două zile munte și două la mare, unde nu era aglomerat.", a mai spus Eugenia Şerban.

"Când am aflat că am cancer, m-am gândit la moarte"

Eugenia Şerban a fost diagnosticată cu cancer mamar şi cancer ginecologic, dar a câştigat lupta cu cancerul deşi a avut parte de operaţii lungi şi şedinte extenuante de chimioterapie.

"M-am decis să fac totul public atunci când am scăpat de perucă. Nu am vrut să se afle atunci când eram în momentele alea grele. S-a spus că am pierdut lupta cu cancerul. Nu a fost așa. Am câștigat-o. De ce nu am spus atunci? Eram foarte vulnerabilă, n-aș fi putut psihic să rezist. Nu operația în sine a fost cea mai grea, practic au fost trei operații într-una. Când am aflat că am cancer atunci a fost șocul mare, m-am gândit la moarte. Mi-au trebuit două săptămâni să realizez că iubesc viața și că trebuie să trec peste asta. Am avut norocul că l-am descoperit în fază incipientă. Al doilea moment foarte dificil a fost când am făcut chimioterapie și mi-au zis ca nu o să am păr. Practic, cu un an înainte nu aveam nimic, și anul următor aveam două cancere în faze incipiente. Boala nu a fost ceva genetic, am făcut investigații, nimeni din familia mea nu a avut. Sfătuiesc oricare femeie să facă controale anuale pentru că e mai bine să-l găsești incipient.", a conchis artista.

Sursa: impact.ro

Citeste si: Eugenia Șerban va fi supusă altor două intervenții chirurgicale în lupta cu cancerul. Declarații în exclusivitate: „Mulți îmi spun să îmi fie țărâna ușoară”