Eugenia Șerban a fost invitată în platoul emisiunii Teo Show, unde a vorbit despre perioada în care a aflat că suferă de două tipuri de cancer.

Eugenia Șerban va fi supusă altor două intervenții chirurgicale în lupta cu cancerul. Declarații în exclusivitate: „Mii de oameni îmi spun să îmi fie țărâna ușoară”

Actrița a reușit să învingă boala și a declarat, printre altele, că și-a dorit prea mult să trăiască, încât să se gândească vreodată că va pierde lupta cu nemiloasa boală. Mai mult decât atât, vedeta s-a declarat revoltată de unele titluri care au apărut în presă și care spuneau că ar fi pierdut lupta cu cancerul.

„Când treci prin așa ceva, toată lumea e mult mai sensibilă. În loc să ne bucurăm, facem rău. Au fost mulți în presă care au scris titluri „Veste tristă. Eugenia Șerban a pierdut lupta cu cancerul”. Eu am avut trei operații într-una singură. Am preferat să nu trec prin 2 perioade de chimio, 2 perioade de radio și 3 operații la distanță de ceva timp.

Când m-am trezit, anestezista și mai mulți medici, prieteni cu mine, au venit să vadă cum sunt. Eu am spus bancuri și toți din terapie intensivă râdeau. Eu nu îmi aduc aminte nimic. Eu fiind fumătoare voiam afară la țigară. eu am plecat la spital ca și cum aș fi plecat la mare. Era august. Era cald. Mi-am luat pijamale de mătase până la fund.

Am invatat ca trebuie sa ma bucur de fiecare zi ca si cum ar fi ultima. Sa nu ma mai stresez pentru ca lucururile se aseaza cand vor ele, ca sunt extraordinar de puternica, mai mult decat as fi putut sa cred vreodata.

Cand m-am trezit cu surorile la usa am realizat ca situatia e mai grava decat imi pot imagina. Nu cred ca exista vreo peroana care sa nu asocieze cancerul cu moartea. Nu pot sa fac miscare inca, mai am 2 interventii de facut, dar nu la fel de invazive.

Experiența m-a facut mai puternica. Mi-am dat seama ca daca am reusot sa trec atat de bine si cu mintile acasa prin aceasta perioada, nu ma mai poate dobori nimic. Am incercat sa ii feresc de a vedea cu adevarat prin ce trec eu. Nu i-am permis mamei sa vina la mine niciodata. Mama pana cand nu au aparut publice fotografiile, nu m-a vazut fara par. Din momentul ala am hotarat sa nu mai port peruca. Am vrut sa nu le dau ocazia celor din presa sa ma omoare. Dar tot m-au omorat.

Mii de oameni imi spun sa imi fie tarana usoara si Dumnezeu sa ma ierte. Mi-am dorit prea tare sa traiesc. Iubesc prea tare viata si nu m-am gandit nici macar o secunda ca nu voi trai”, a declarat Eugenia Șerban la Teo Show.