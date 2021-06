EURO 2020. Ce măsuri au luat autoritățile române pentru meciurile de la Campionatul European de Fotbal 2020

Arena Națională din București [Sursa foto: Mediafax] 16:40, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

Peste 60 de mii de suporteri străini sunt așteptați să vină în București pentru a vedea meciurile de la Campionatul European de

Ce măsuri au luat autoritățile române pentru EURO 2020

Fotbal 2020 de pe Arena Națională. Autoritățile au luat măsuri de securitate ca evenimentele să se desfășoare în siguranță pentru cetățeni.

Marți, 11 iunie, se dă startul Campionatului European de Fotbal 2020, la Roma. Primul meci găzduit de Arena Națională va avea loc duminică, de la ora 19:00, când se dispută partida Austria-Macedonia de Nord.

Capitala va găzdui în total patru meciuri de la EURO 2020, dintre care trei sunt în cadrul Grupei C, plus o optime de finală. Echipele Austriei, Ucrainei și Macedoniei de Nord vor juca în grupă pe Arena Națională, pe 13 iunie, 17 iunie și 21 iunie, iar meciul din optimi, între câștigătoarea Grupei F și echipa de pe loc 3 din grupele A, B sau C, se va disputa pe 28 iunie, tot pe Arena Națională.

Arena Naționala EURO 2020[Sursa foto: Mediafax]

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Georgian Enache, a anunțat într-o conferință de presă organizată vineri că numărul de jandarmi și polițiști care vor patrula în centrul Bucureștiului și în zona Arenei Naționale cu ocazia celor patru meciuri găzduite de România cu ocazia Euro 2020 crește exponențial.

„Pe parcursul celor patru evenimente, veți putea observa în zona Centrului Vechi și în zona stadionului efective de jandarmi și polițiști care vor patrula într-un dispozitiv de ordine publică pentru siguranța participanților”, a declarat Georgian Enache.

Mai mult, alături de autoritățile române vor acționa și ofițeri din statele care dispută meciuri la București: Macedonia de Nord, Ucraina și Austria. „Vom avea alături de noi polițiști din țările participante la acest turneu. Ne vom afla în fiecare loc în care e nevoie de noi și vom asigura condițiile ca toată lumea să se bucure de acest eveniment”, a declarat Diana Sarca, purtătoarea de cuvânt a Poliției București.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov, a transmis că vor fi supravegheate zonele cu mulți turiști și vor fi puși la dispoziție peste 100 de pompieri în cazul unor incidente neprevăzute. „Am adoptat câteva măsuri deosebite. Vor fi aproximativ 150 de pompieri care vor gestiona posibile situații de urgență, un punct de comandă mobil va fi plasat în proximitatea stadionului și va prelua toate evenimentele care ar putea apăra”, a anunțat Daniel Vasile.

Răzvan Mitroi, managerul de comunicare al FRF, a declarat pentru Hotnews.ro că ar trebui să ne așteptăm la 50 de mii de suporteri pentru Austria, Ucraina și Macedonia de Nord, la care se adaugă încă 12.500 pentru optimea de finală de la București.

Meciuri EURO 2020 pe Arena Naţională

EURO 2020 este o ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European. România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Austria- Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00)

Ucraina- Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00)

Ucraina- Austria (21 iunie, ora 19:00)

Bucureştiul va găzdui şi o optime de finală pe care o vor disputa câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Cine are acces la meciurile EURO 2020 de pe Arena Națională

Patru categorii de persoane vor avea acces pe Arena Națională din București, la meciurile din Campionatul European 2020. Federația Română de Fotbal (FRF) a stabilit procedura de acces în tribune și cine sunt persoanele care pot asista la partide, având în vederea legislația națională în vigoare privind desfășurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie.

A. Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

B. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii meciului;

C. Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

D. Persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii meciului.

Doi arbitri de centru români la EURO 2020

În premieră, România va avea doi reprezentanți la centru. Din brigada lui Ovidiu Hațegan fac parte tușierii Sebastian Gheorghe și Radu Ghinguleac, în timp ce brigada lui Istvan Kovacs este completată de Vasile Marinescu și Mihai Artene.

Ovidiu Hațegan carieră

Iată unele dintre cele mai importante meciuri conduse de Ovidiu Hațegan în cariera sa internațională:

Brazilia vs Honduras- semifinala Jocurilor Olimpice 2016

Manchester United vs Celta Vigo- semifinala Europa League 2016-2017

Chelsea vs Frankfurt- semifinala Europa League 2018-2019

Germania vs Olanda- Liga A a UEFA Nations League 2018-2019 (probabil cel mai greu meci din cariera sa, la pauza lui Hategan afland de moartea mamei sale)

Elvetia vs Anglia- finala mica a UEFA Nations League 2018-2019

Istvan Kovacs carieră

Iată cele mai importante meciuri conduse de Istvan Kovacs în cariera sa internațională:

Nice vs Lokomotiv Moscova- saisprezecimi Europa League 2017-2018

Dinamo Zagreb vs Plzen- saisprezecimi Europa League 2018-2019

Turcia vs Suedia- Liga B UEFA Nations League 2018-2019

Porto vs Leverkusen- saisprezecimi Europa League 2019-2020

Braga vs AS Roma- saisprezecimi Europa League 2020-2021

Bayern Munchen vs Lazio- optimi Champions League 2020-2021

Manchester United vs Granada- sferturi Europa League 2020-2021

