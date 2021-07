EURO 2020. Italia și Anglia, calificate în marea finală! Vezi când are loc ultimul meci

In articol:

EURO 2020. Italia și Anglia, calificate în marea finală! Vezi când are loc finala de la EURO 2020, atunci când se va disputa meciul dintre Anglia și Italia.

EURO 2020 s-a ținut în 11 orașe, printre care și în Capitala țării noastre. Campionatul european de fotbal a debutat pe 11 iunie 2021 și se va încheia pe 11 iulie 2021.

EURO 2020 s-a deschis cu meciul dintre Italia şi Turcia, scor 0-3, disputat la 11 iunie, pe Stadio Olimpico din Roma. Însă finala EURO 2020 va avea loc la Londra, pe stadionul Wembley.

Duminică, 11 iulie 2021, va avea loc finala EURO 2020, iar meciul se va disputa între Anglia și Italia, de la ora 22:00, la Londra.

EURO 2020. Program semifinale

Marţi 6 iulie

semifinala 1: Italia- Spania 1-1 (4-2 d.l.d)

Miercuri 7 iulie

semifinala 2: Anglia- Danemarca 1-1 (2-1 d.p.)

Grupele EURO 2020

Grupa A (Roma şi Baku): Turcia, Italia, Ţara Galilor, Elveţia

Grupa B (Copenhaga şi Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

Grupa C (Amsterdam şi Bucureşti): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

Grupa D (Londra şi Glasgow): Anglia, Croaţia, Scoţia, Cehia

Grupa E (Sevilla şi Sankt Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

Grupa F (Munchen şi Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franţa, Germania

Grupa A EURO 2020: Italia, Elveția, Turcia, Țara Galilor

Turcia vs Italia (11 iunie, ora 22:00, Roma)

Țara Galilor vs Elveția (12 iunie, ora 16:00, Baku)

Turcia vs Țara Galilor (16 iunie, ora 19:00, Baku)

Italia vs Elveția (16 iunie, ora 22:00, Roma)

Italia vs Țara Galilor (20 iunie, ora 19:00, Roma)

Elveția vs Turcia (20 iunie, ora 19:00, Baku)

GRUPA B EURO 2020: Belgia, Danemarca, Finlanda, Rusia

Danemarca vs Finlanda (12 iunie, ora 19:00, Copenhaga)

Belgia vs Rusia (12 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)

Finlanda vs Rusia (16 iunie, ora 16:00, St. Petersburg)

Danemarca vs Belgia (17 iunie, ora 19:00, Copenhaga)

Finlanda vs Belgia (21 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)

Rusia vs Danemarca (21 iunie, ora 22:00, Copenhaga)

GRUPA C EURO 2020: Austria, Olanda, Macedonia de Nord, Ucraina

Austria vs Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00, București)

Olanda vs Ucraina (13 iunie, ora 22:00, Amsterdam)

Ucraina vs Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00, București)

Olanda vs Austria (17 iunie, ora 22:00, Amsterdam)

Ucraina vs Austria (21 iunie, ora 19:00, București)

Macedonia de Nord vs Olanda (21 iunie, ora 19:00, Amsterdam)

GRUPA D EURO 2020: Croația, Cehia, Anglia, Scoția

Anglia vs Croația (13 iunie, ora 16:00, Londra)

Scoția vs Cehia (14 iunie, ora 16:00, Glasgow)

Croația vs Cehia (18 iunie, ora 19:00, Glasgow)

Anglia vs Scoția (18 iunie, ora 22:00, Londra)

Cehia vs Anglia (22 iunie, ora 22:00, Londra)

Croația vs Scoția (22 iunie, ora 22:00, Glasgow)

GRUPA E EURO 2020: Spania, Polonia, Suedia, Slovacia

Polonia vs Slovacia (14 iunie, ora 19:00, Dublin)

Spania vs Suedia (14 iunie, ora 22:00, Sevilla)

Suedia vs Slovacia (18 iunie, ora 16:00, Dublin)

Spania vs Polonia (19 iunie, ora 22:00, Sevilla)

Suedia vs Polonia (23 iunie, ora 19:00, Dublin)

Slovacia vs Spania (23 iunie, ora 19:00, Sevilla)

GRUPA F EURO 2020: Franța, Germania, Ungaria, Portugalia

Ungaria vs Portugalia (15 iunie, ora 19:00, Budapesta)

Franța vs Germania (15 iunie, ora 22:00, Munchen)

Ungaria vs Franța (19 iunie, ora 16:00, Budapesta)

Portugalia vs Germania (19 iunie, ora 19:00, Munchen)

Germania vs Ungaria (23 iunie, ora 22:00, Munchen)

Portugalia vs Franța (23 iunie, ora 22:00, Budapesta)