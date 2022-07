Europa, ajutată de Ucraina să scape de dependența energetică de Rusia. Cum implică asta România? | EXCLUSIV

In articol:

Președintele Ucrainei a anunțat joi seara că demararea livrării de energie către România este doar începutul procesului prin care Europa ar putea să reducă dependența de hidrocarburile rusești.

Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei: „Este o problemă de securitate pentru întreaga Europă.”

Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei (centru), alături de Denis Shmihal, Prim-ministrul Ucrainei (dreapta) și Ruslan Stefanchuk, Președintele Parlamentului Ucrainei (stânga) [Sursa foto: Facebook]

După anunțul președintelui Zelenski, Prim-ministrul Ucrainei, Denis Shmihal, a transmis că exporturile au început încă de joi dimineața, cu o putere de 100 MW. Acesta ar putea fi și un pas important în aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru care candidatura oficială a fost recunoscută la finalul săptămânii trecute.

„Mulțumită curentului ucrainean, o parte semnificativă a gazului rusesc folosit de consumatorii europeni poate fi înlocuit. Este, deci, nu doar o problemă de venituri din exporturi pentru noi, dar și o problemă de securitate pentru întreaga Europă. Permiteți-mi să vă reamintesc că legarea țării noastre de rețeaua de energie a Uniunii Europene a fost făcută după începutul războiului. Ucraina face acum lucruri care păreau odinioară imposibile”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său de joi noaptea.

Constantin Rudnițchi: „Acolo este un război, s-ar putea ca anumite capacități să fie atacate.”

Constantin Rudnițchi, analist financiar [Sursa foto: Facebook]

Ucraina a ajuns la un acord, la mijlocul lunii martie, pentru a se conecta la rețeaua de electricitate comună europeană. Pe lângă Ucraina, și Republica Moldova a început exporturile către UE, prin intermediul României, începând din 30 iunie. Potrivit premierului Shmihal, exporturile Ucrainei către Europa s-ar putea ridica la 2,5 GW pe zi în viitor.

„Este o sursă, dar o sursă nesigură. Nu ne putem baza foarte mult pe Ucraina. Acolo este un război, s-ar putea ca anumite capacități să fie atacate. E un lucru bun și pentru Ucraina, și pentru Uniunea Europeană, dat fiind că Uniunea Europeană are nevoie de energie sau, mai bine zis, are un deficit de energie. Plus că Ucraina încasează niște bani. Sistemele acestea sunt cu dublu sens. Uneori dai, alteori iei, în funcție de cât se produce în sistem. Se poate face și invers. Logica rețelei intraeuropene este tocmai de a face acest comerț, pentru că sunt momente în Piața pentru Ziua Următoare când e nevoie de energie, dar sunt și momente în care România poate exporta”, a precizat Constantin Rudnițchi, într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.