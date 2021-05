Eurovision 2021. Care este piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2021

In articol:

România ar fi urmat să fie reprezentată la Eurovision de către Roxen, dar din cauza virusului SARS-CoV-2, competiția s-a anulat. Piesa cu care cântăreața trebuia să reprezinte România era "Alcohol You", melodie ce a fost aleasă la Finala Națională de la Buzău.

Care este piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2021

La anunțarea că Eurovision 2020 se anuleaza din cauza pandemiei COVID-19, TVR a confirmat că Roxen va reprezenta România în 2021, dar cu o altă piesă.

Piesa cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision 2021 a fost aleasă în luna martie de un juriu de specialitate, compus din artiști, compozitori, regizori, producători și oameni din radio și televiziune.

Pentru prima dată în istoria participării României la acest concurs, selecția s-a desfășurat exclusiv intern, fără votul publicului. Roxen a înregistra mai multe piese în variantă demo, pe care le-a transmis juriului, iar aceștia au ales cu ce piesă ne va reprezenta artista la Eurovision 2021.

Juriul selecției naționale a decis ca Roxen să înterpreteze melodia „Amnesia”, pe scena Eurovision 2021 de la Rotterdam. Odată cu lansarea videoclipulului, cântăreaţa a dezvăluit și povestea din spatele piesei „Amnesia”.

„ Pentru mine, ultimul an a fost unul plin, din toate punctele de vedere, cu momente bune şi mai puţin bune, însă ceea ce contează este că am avut câteva proiecte care m-au bucurat nespus. Piesa Amnesia este una extrem de personală, cuprinde toate aceste sentimente pe care le-am trăit în ultima perioadă şi le dă voce. O simt aproape de mine, mă reprezintă, iar sufletul meu şi trăirile mele se regăsesc în ea”, a declarat Roxen pentru TVR.

Piesa "Amnesia" a depăşit pragul de două milioane de vizualizări pe canalul oficial de YouTube Eurovision Song Contest, și a reușit să atrasă un val de comentarii pozitive și susțineri din partea fanilor atât din România cât, şi din străinătate.

Roxen în videoclipul piesei „Amnesia”[Sursa foto: Instagram]

" Sunt fericită de fiecare dată când văd că piesele mele sunt primite bine de public şi apreciate de un număr atât de mare de oameni. Mai ales acum, când vine vorba despre piesa pe care o voi cânta pe scena Eurovision. Aşa cum am mai spus, 'Amnesia' este o piesă specială, cu un mesaj în care se pot regăsi foarte mulţi, aşa că nu pot decât să mă bucur de rezultatele pe care le are în acest moment. Le mulţumesc tuturor pentru susţinere şi pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimit constant. Înseamnă enorm pentru mine, mă motivează să muncesc mai mult şi să dau tot ce am mai bun" a declarat cântăreața.

Roxen a avut prima repetiţie oficială pe scena Eurovision 2021

Roxen a sosit pe 7 mai în Țările de Jos, iar duminică, 8 mai a sustinut prima repetiţie oficială pe scena concursului de la Rotterdam. Acesta împreună cu cei cinci dansatori ai săi au repetat pentru prima dată pe scena Eurovision, piesa „Amnesia”.

„Am trecut cu bine poate cel mai dificil moment, primul contact cu scena. Sala este impresionantă, totul este la superlativ şi nu e loc de greşeală. Sunt fericită pentru că mi-a ieşit totul aşa cum îmi doream, aşa cum ne-am pregătit de la Bucureşti şi asta îmi dă încredere de aici înainte. La următoarea repetiţie vom corecta ultimele detalii, iar show-ul României va fi memorabil”, a transmis Roxen într-un comunicat citat de News.ro.

SURSE: tvr.ro news.ro