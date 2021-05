Eurovision 2021. Cine sunt membrii juriului României la competiția de la Rotterdam

In articol:

Concursul Muzical Eurovison a ajuns la cea de-a 65-a ediție și va avea loc la Rotterdam. Semifinalele competiției sunt programate pentru data de 18 şi 20 mai, iar marea finala va avea loc pe 22 mai 2021.

Membrii juriului României la Eurovision 2021

Juriul de experţi din țara noastră la cea de-a 65-a ediție a concursului international Eurovision este alcătuit din nume cunoscute în industria muzicală românească, precum Luminiţa Anghel, Ilinca Băcilă, Andy Platon, Răzvan Popescu şi Liviu Teodorescu.

Cei cinci membri ai juriului României au experiență la Eurovision, participând, la ediții anterioare, în calitate de jurați sau interpreți, la faza națională sau la cea internațională. Cei cinci artiști îşi vor putea exprima voturile pentru prestațiile tuturor concurenților, mai puțin a reprezentantei noastre, Roxen.

Luminiţa Anghel a reprezentat România la Eurovision în 2005, alături de trupa Sistem, cu piesa „Let Me Try”, și au reușit să obțină bronzul, clasându-se pe locul 3.

Este considerată una dintre cele mai bune voci din România, iar de-a lungul carierei a câștigat numeroase premii naționale și internaționale.

Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Eurovision 2017, a reușit să obțină cel mai mare punctaj din istorie pentru țara noastră, alături de Alex Florea.

Răzvan Popescu are 25 de ani de experiență în industria muzicală, fiind unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de emisiuni radio.

Andy Platon este compozitor, producător și un recunoscut DJ cu numeroase premii internaționale. A lucrat la numeroase piese precum „Și îngerii au demonii lor” cu Dan Bittman, „Inimi desenate” cu Delia, „Cămașa” cu lidia Buble, „Falava” cu Andra, și mulți alții.

Liviu Teodorescu este una dintre cele mai bune voci masculine din România. Este cunoscut pentru piesele precum „Ești piesă”, „Obsesie”, „Lista de păcate”, „Mulţumesc” sau „Ascultă”, cu care a reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube şi cu care a ocupat un loc în topurile muzicale din țara noastră.

Fiecare membru al juriului va evalua capacitatea vocală, performanța pe scenă, compoziţia şi originalitatea piesei şi vor vota concurenții cu un set de puncte, de la 1 la 8, 10 și 12.

Roxen ne va reprezenta la Eurovision 2021 cu piesa „Amnesia”

Roxen va înterpreta melodia „Amnesia”, pe scena Eurovision 2021 de la Rotterdam, o melodie despre oameni, iubire și voință. Aceasta va fi al 13-lea artist care va urca pe scenă, în prima semifinală, pe 18 mai.

Alături de cântăreață, în prima semifinală Eurovision 2021 vor urca pe scenă reprezentanți tărilor Lituania, Slovenia, Rusia, Suedia, Australia, Republica Macedonia, Irlanda, Cipru, Norvegia, Croația, Israel, Azerbaidjan, Ucraina și Malta.

Concursul Muzical Eurovision 2021 va fi a 65-a ediție a concursului, după ce competiția din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19. Această ediție are loc în Rotterdam, Țările de Jos, întrucât această țară a câștigat concursul în 2019 cu piesa „Arcade ”, interpretată de Duncan Laurence. România împreuna cu 38 de țări vor participă la ediția din acest an a Eurovision, sub sloganul „Open Up”.