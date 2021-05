Eurovision 2021. Lista țările calificate în finala Eurovision 2021

In articol:

Concursul Muzical Eurovision a ajuns la cea de-a 65-a ediție, eveniment ce a fost amânat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. Finala Eurovision 2021 va avea loc la Rotterdam, sâmbătă, pe 22 mai.

Lista tărilor calificate în finala Eurovision 2021

Primii finalişti la Eurovision 2021 s-au aflat marţi seara. Țările care s-au calificat sunt:

Lituania reprezentată de The Roop cu piesa „Discoteque”

Rusia reprezentată de Manizha cu piesa „Russian Woman”

Suedia reprezentată de Tusse cu piesa „Voices”

Cipru reprezentată de Elena Tsagrinou cu piesa „El Diablo”

Norvegia reprezentată de TIX cu piesa „Fallen Angel”

Belgia reprezentată de Hooverphonic cu piesa „The Wrong Place”

Israel reprezentată de Eden Alene cu piesa „Set Me Free”

Azerbaidjan reprezentată de Efendi cu piesa „Mata Hari”

Ucraina reprezentată de Go_A cu piesa „Shum”

Malta reprezentată de Destiny cu piesa „Je Me Casse”.

Citeste si: Roxen, prima reacție după ce România și-a pierdut locul în Finala Eurovision: ”Mesajul nostru s-a făcut auzit”

În cea de-a doua semifinală, care a avut loc joi seară, au concurat 17 artişti reprezentând San Marino, Estonia, Cehia, Grecia, Austria, Polonia, Republica Moldova, Islanda, Serbia, Georgia, Albania, Portugalia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Elveţia şi Danemarca. Dintre acestea doar 10 s-au calificat pentru marea finală Eurovision 2021 și anume:

Albania cu piesa „Karma” interpretată de Anxhela Peristeri

Bulgaria cu piesa „Growing Up Is Getting Old” interpretată de Victoria

Republica Moldova cu piesa „SUGAR” interpretată de Natalia Gordienko

Serbia cu piesa „Loco Loco” interpretată de Hurricane

Portugalia cu piesa „Love Is On My Side” interpretată de The Black Mamba

Islanda cu piesa „10 Years” interpretată de Daði og Gagnamagnið, un membru al grupului a fost confirmat cu Covid-19 în urmă cu două zile, iar piesa a fost prezentată sub forma unei înregistrări

San Marino cu piesa „Adrenalina” interpretată de Senhit

Elveţia cu piesa „Tout l’Univers” interpretată de Gjon’s Tears

Grecia cu piesa „Last Dance” interpretată de Stefania

Finlanda cu piesa „Dark Side” Blind Channel.

Țărilor care s-au calificat în cele două semifinale li se vor alătura și artiştii ce reprezintă ţările care intră direct în finala concursului, precum și câştigătoarea ediţiei anterioare.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Marea Britanie reprezentată de James Newman cu „Embers”

Franţa reprezentată de Barbara Pravi cu „Voilà”

Italia reprezentată de Maneskin cu „Zitti E Buoni”

Germania reprezentată de Jendrik cu „I Don’t Feel Hate”

Spania reprezentată de Blas Canto cu „Voy a quedarme”

Regatul Ţărilor de Jos reprezentată de Jeangu Macrooy cu „Birth Of A New Age”.

Finala Eurovision va avea loc sâmbătă, pe 22 mai, şi va fi transmisă de TVR 1 de la ora 22:00.

Reprezentanta ţării noastre, Roxen, a participat în prima semifinală cu piesa „Amnesia”, dar nu a reuşit să se califice în marea finală Eurovision 2021. Astfel, România nu ajunge în finală pentru a treia oară consecutiv.

Reacția lui Mihai Trăistariu după ce Roxen nu s-a calificat în finala Eurovision 2021

Mihai Trăistariu[Sursa foto: Instagram]

Mihai Trăistariu, fostul concurent Eurovision 2006 care s-a clasat pe locul 4, a postat pe Facebook un mesaj prin care își spune părerea despre prestația reprezentantei țării noastre la Eurovision, Roxen. Acesta o aprecieză pe Roxen și chiar i-a propus un duet.

„Pe Roxen am premiat-o când era mică. Mi-a plăcut dintotdeauna MULT glasul ei. I-am promis chiar un duet încă de pe atunci. Legat de prestația ei de la Eurovision-ul din seara asta… Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproșezi: piesa asta a primit-o, pe asta a cântat-o!”, a declarat cântărețul pe pagina sa de Facebook.

Citeste si: Eurovision 2021: Roxen, reprezentanta României, nu s-a calificat în finală

Acesta a mai spus că Eurovision este o competiție mult prea mare pentru Roxen și că deocamdată vocea cântăreței poate fi pusă în valoare în studio, nu și live.

„Din nou, ascultând-o live, am avut senzația că nu are precizie maximă, că nu are suflu… cel mai probabil din cauza dansului și a mișcărilor bruște. Sau poate așa e timbrul ei, puțin tremurat. Cert e că a fost prea mare concurența în Semifinala I ca să treci în Top 10. Una peste alta, nu a fost nimic rău pentru România. Dar nici spectaculos. Puteau să vină cu un show mai ieșit din tipar, mai vizibil, mai wooow. Însă România, mereu, atâta poate. Eu văd tot timpul că țara noastră are o limită peste care nu poate trece. Și de asta nu culegem punctaj, pentru că noi nu venim cu ceva WOOOW niciodată. Păcat!” a mai spus Mihai Trăstariu.