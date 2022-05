In articol:

Prima etapă a celei de-a 66-a ediţii a concursului Eurovision Song Contest 2022 s-a difuzat marţi seară cu un show ce reuneşte artişti din 17 ţări, care vor concura la Torino în prima semifinală a acestei competiţii muzicale europene. 10 țări au fost deja calificate în marea finală de pe 14 mai.

Prima semifinală Eurovision 2022

Prima semifinală a fost aseară, 11 mai 2022

Prima semifinală a fost aseară, 11 mai 2022 și a prezentat un show incendiar, în care cele 17 țări s-au întrecut în melodii de excepție, demne de Eurovision Song Contest. Albania, Letonia, Elveţia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Regatul Ţărilor de Jos, Norvegia, Portugalia, Danemarca, Armenia, Austria, Croaţia, Islanda şi Grecia au fost țările semifinaliste de aseară, dintre care doar 10 au pășit în marea finală.



Țări finaliste Eurovision 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/eurovision/]

Astfel, primele țări pe care le vom vedea în finala din 14 mai sunt: Lituania, Elveția, Ucraina, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Portugalia, Islanda, Grecia, Norvegia și Armenia.



Favorita urmăritorilor este Ucraina, în semn de solidaritate din cauza contextului militar din țara lor. Până la momentul de aseară, înregistrau 49% șanse de câștig în marea finală. Ucraina participă la finala Eurovision Song Contest 2022 cu melodia ”Stefania”, interpretată de Kalush Orchestra, după ce marți trupa a trecut de prima semifinală.

A doua semifinală Eurovision 2022

În a doua semifinală, care va avea loc pe 12 mai, vor urca pe scenă următoarele țări: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, România, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia și Irlanda.

Anul acesta România este reprezentată de WRS al Eurovision 2022. Este cunoscut pentru participarea sa la "Românii au talent" și "Vocea României", dar a colaborat și cu artiste celebre la noi în țară, printre care Antonia și Ruby.

A făcut parte și dintr-o trupă, însă a decis că drumul pe cont propriu în această industrie îi priește cel mai bine.

"Mi-am luat câteva modele cum ar fi Inna, Carla's Dreams, The Motans, care sunt nume imense în lumea muzicală. Și am stat cu aceștia în studio, am văzut cum se scrie muzică. Am avut niște modele în el. Sunt un tip norocos. Norocul meu a apărut când Alex Cotoi mi-a zis «Băi, tu ai ceva, haide în studio și hai să lucrăm». Vorbesc de carieră solo. Trupa Shot a fost pe val când eram la «Vocea României». M-a văzut Smiley. A fost foarte tare trupa Shot, dar, pentru acel moment din viața mea, a fost fix ce trebuie”, a declarat WRS.

European Song Contest se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite. Semifinalele Eurovision 2022, cât și marea finală, pot fi vizionate pe TVR, marți, joi și sâmbătă, de la ora 22.







