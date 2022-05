In articol:

WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022 a susținut marți, 3 mai, prima repetiție pe marea scenă a concursului. Artistul a făcut primele declarații la conferința de presă din Torino. Cum a fost experiența evenimentului și ce emoții a avut, aflați mai jos.

WRS a avut prima repetiție pentru Eurovision 2022

Reprezentantul României la Concursul Internațional Eurovision 2022, Andrei Ionuț Urs, pe numele de scenă misterios WRS, a ajuns deja la Torino, acolo unde va avea loc competiția Eurovision din acest an. Repetiţia României a fost cel mai vizionat moment al zilei pe canalul oficial de TikTok al competiţiei muzicale.

Andrei Ionuț Rus, pe numele său real, a urcat pe scena unde se va desfășura anul acesta Eurovisionul, și a interpretat melodia “Llamame”. Prezența scenică a fost una impresionantă, întrucât artistul român s-a îmbrăcat într-o pereche de pantaloni negru lucioși, pe care a asortat-o cu o bluză fără mâneci și o câmașă roșie cu volane.



WRS a avut prima repetiție pe scena Eurovision 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/wrsandrei/]

Calificat în urma Selecţiei Naţionale din 5 martie, WRS va urca pe scena Eurovision Song Contest 2022 pe data de 12 mai, în a doua semifinală a competiţiei, cu numărul 13 de intrare în concurs.

“A început numărătoarea inversă și nici că aș putea fi mai bucuros pentru ceea ce mă așteaptă. Sunt pe cât de emoționat, pe atât de nerăbdător să vedeți la ce am muncit în ultimele două luni. Am pus foarte mult suflet în tot show-ul pentru Torino și de un lucru pot să vă asigur: o să fie unul pe cinste! Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut neîncetat în drumul meu spre Torino, încă din Selecția Națională, și sunt mega excited pentru ceea ce urmează”, a declarat WRS după prima repetiție.

La ediția din acest an a concursului internațional, ce se desfășoară sub sloganul “The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii a 40 de ţări înscrise în competiţie.

Eurovision 2022. Tări participante

Semifinalele şi finala Eurovision, din 10 şi 12, respectiv 14 mai, vor putea fi urmărite la TVR 1 şi TVR Internaţional.

Alături de România, vor urca pe scena Eurovisionului artiști din Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.



Ocupanţii primelor 10 poziţii din fiecare semifinală se vor califica pentru finala concursului Eurovision 2022. Cele cinci ţări care alcătuiesc aşa-zisul grup "Big Five"- Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi Spania- se califică automat în marea finală, întrucât ele oferă cele mai mari contribuţii financiare organizatorului concursului, European Broadcasting Union.



