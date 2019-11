Eva are deja un canal de YouTube făcut de părinții ei, unde postează filmulețe în ipostaze amuzante, spre marele deliciu al fanilor.

Citeste si: Gigi Becali este în culmea fericirii! Fiica lui este însărcinată pentru prima dată

Citeste si: Andra vrea să apeleze la un medic estetician: „Vreau să arăt bine pentru fanii mei”

Eva Măruță are un canal de YouTube și face spectacol. L-a pus la punct pe tatăl ei cât ai clipi: „Dacă vrei să auzi, atunci ascultă-ma!”

Primul ei episod a ajuns deja la aproape 300 de mii de vizualizări și asta pentru că fetița Andrei are un farmec irezistibil. Cu inocența specifică vârstei ei, Eva dă tot din casă și are multe de spus atunci când consideră că tatăl ei nu are drepate.

Ea are o energie de zile de mari încă de la primele ore ale dimineții și mu se sfiiește să cânte și să danseze în fața camerelor de filmat.

Mai mult, Eva are un cuvânt de spus încă de pe acum și îl pune imediat la punct pe tatăl ei.

„Dacă vrei să auzi, ascultă-ma! crezi că doar tu ai dreptate?! O să-i spun lui mami că ne-a prins poliția, dar o să-i spun că nu ne-a dat amendă. Și a spus că a făcut accident și de aia ne-a oprit”, i-a spus Eva, sinceră, tatălui ei.

Întrebată de tatăl ei de ce nu trebuie să știe Andra tot ce fac ei în drum spre grădiniță, Eva i-a dat o replică dură la care nici măcar tatăl ei nu se aștepta.

, mai spune Eva cu drăgălășenia specifică vârstei.