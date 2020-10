Eva și David Măruță își câștigă singuri banii. Cum a luat Andra decizia de a-i expune în mediul online: „Ne-am asumat că vor apărea de mici în presă sau în social media”

Andra, alături de familia sa

Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii foarte talentați. Eva și David sunt celebri pe rețelele sociale pentru filmulețele haslii pe care le postează. Mai mult, în timp ce se distrează pe internet, ei își câștigă propriii banuți.

Frumoasa cântăreață a vorbit într-un interviu pentru Viva cum a luat decizia să-și expună copii în spațiul public. Andra a preferat să nu își ascundă niciodată copiii de ochii curioșilor. Conștientă fiind că micuții vor atrage atenția și vor fi urmăriți din umbră orice ar face, vedeta a ales să-i îndrume către mediul online, unde există o expunere mare, dar care poate fi controlată într-o oarecare măsură. Astfel, vedeta a dezvăluit că Eva și David sunt atenți monitorizați de ea și de către soțul ei, Cătălin Măruță, și că aceștia au un timp limitat pe care și-l petrec pe internet.

„Ne-am hotărât când ei erau mici să îi protejăm în acest fel. Am vrut să de ținem numele paginilor lor pentru a ne asigura că nu le ia cineva cu rele intenții. Apoi, știind cât de expuși suntem, ne-am asumat că vor apărea de mici în presă sau în social media, dar am vrut să se întâmple cum și cât vrem noi. Așa putem să îi monitorizăm, să îi ajutăm, să îi protejăm”, a spus Andra.

Eva și David „muncesc” pentru bănuții lor

Andra consideră ca este un avantaj faptul că Eva și David învață de la vârste mici ce înseamnă valoarea banilor. Ea spune că la rândul ei a lucrat de mic copil și a învățat astfel să nu facă excese. Ea spune că cei doi nu își cheltuiesc toți bănuții, ci încearcă să îi organizeze, pentru a nu se îndatora ulterior. De asemenea, cântăreața îi încurajează să doneze celor nevoiași.

„Educația financiară este o temă foarte complicată și ne-am propus să o abordăm de când ei sunt foarte mici. Noi nu am crescut în familii în care totul era posibil și accesibil, am și muncit de la vârste fragede și am apreciat tot ce ne-au oferit părinții noștri. Asta se vede și acum, nu facem excese, nu cheltuim toți banii câștigați, nu ne îndatorăm ca să ne satisfacem orice dorință.

Ne dorim ca și ei să crească știind diferența dintre dorință și nevoie și să știe cât e nevoie să muncești pentru a avea rezultate, fie ele financiare sau de alt fel. Asta nu înseamnă că nu le cumpărăm lucruri, dar le explicăm mereu ce înseamnă asta, de unde vin banii și cum îi folosim. În plus, îi învățăm să doneze, să dea jucării și haine, să se gândească și la alții care sunt mai puțin norocoși.” a mai dezvăluit artista, pentru sursa citată.

