Evaluare Națională 2021. Cum pot gestiona elevii de clasa a VIII-a stresul dinaintea examenelor. Recomandările specialiștilor

Ana-Caterina Bedivan este psiholog în cadrul clinicii Mind Care și a explicat cum pot elevii și părinții acestora să gestioneze mai bine perioada stresantă dinaintea examenelor pentru Evaluarea Națională 2021.

Cum pot scăpa de stres elevii care susțin examenul pentru Evaluarea Națională 2021

Mai sunt doar câteva zile până la prima probă scrisă din cadrul examenului pentru Evaluarea Națională 2021. Pe data de 22 iunie, elevii claselor a VIII-a vor susține proba la Limba și Literatura Română, urmând ca pe 24 și 25 iunie să aibă loc probele la matematică, respectiv la limba maternă.

Ana-Caterina Bedivan de profesie psiholog clinician, psihopedagog, psihodramatist, art-terapeut, cu o vastă experiență clinică în lucrul cu copii cu tulburări de dezvoltare, comportament și tulburări emoționale, recomandă ca în perioada dinaintea examenelor pentru Evaluarea Națională 2021 elevii să nu pună presiune pe ei.

Specialistul a declarat pentru Hotnews.ro că părinții au un rol fundamental și își pot ajuta copiii să facă față stresului. Mai mult, psihologul a dezvăluit care sunt trucurile care îi pot ajuta pe elevi să se relaxeze înainte de examen.

Ana-Caterina Bedivan explică că stresul este firesc atunci când avem de trecut printr-o provocare. „Elevii trebuie să înțeleagă că stresul este o reacție normal În primul rând este important să știm că să ne simțim stresați este o reacție normală atunci când avem ceva de făcut. Acum, nivelul de stres diferă în funcție de cât de mult ne dorim perfecțiunea sau cât de puțin ne-am pregătit pentru examenul respectiv”, a spus psihologul.

Specialistul recomandă elevilor care pot întâmpina dificultăți la rezolvarea unui subiect de la examen să treacă mai departe și să revină asupra acestuia. „Este important de știut că este doar un examen, că vine și trece și că putem face greșeli. Asta dacă am învățat, dacă nu am învățat, este mai complicat. Dar să presupunem că am învățat, este ok să facem greșeli. Dacă ajungem la o întrebare pe care nu o știm sau nu o stăpânim, nu rămânem blocați pe ea, trecem mai departe și ne întoarcem la ea dacă mai avem timp”, mai spune Ana-Caterina Bedivan.

Elevii trebuie să comunice cu părinții, este o altă recomandare făcută de psiholog. „În primul rând pot să vorbesc cu un adult despre grijile mele, iar adultul nu va trece la strategii, povești și insistat cu „totul va fi bine”, ci va asculta grijile copilului și va oferi una dintre variantele pe care le voi menționa în continuare sau orice folosește în general ca să relaxeze copilul. Dar în niciun caz nu vine cu strategii cu „lasă că o să fie bine, o să te descurci” pentru că asta nu reduce stresul, poate chiar să îl crească”, spune acesta.

Ce trebuie să facă elevii înainte de examen

Relaxarea poate fi obținută și cu tehnici de yoga pentru copii sau un simplu dans. Dacă îi este jenă să stea cu părintele în cameră poate să își închidă ușa la cameră, să dea drumul melodiei preferate sau o muzică agitată.

Activitatea fizică ajută la starea de bine. Indiferent de activitatea fizică, dacă o practicăm înainte de examen, ajută.

Pe unii copii îi ajută pur și simplu o îmbrățișare, o strângere puternică în brațe, ajută corpul să se autoregleze.

Orice îl ajută pe copil în general să se relaxeze funcționează și la examen, de la ascultat muzică, până la plimările cu prietenii.

Înainte de examen este necesar să mâncăm sănătos, să ne hidratăm, dormim devreme și nu stăm pe ecrane și nici nu repetăm materia de examen, chiar dacă ni se pare că nu mai știm nimic.

Calendar Evaluare Națională 2021 – sesiunea iunie- iulie

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a este cuprins în ordinul Ministerului Educației privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul școlar 2020- 2021.

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Etapa specială pentru Evaluarea Națională 2021

MEC a decis ca anul acesta să fie organizată o sesiune specială pentru elevii clasei a VIII-a care au fost afectați de COVID-19. Astfel că, absolvenții de gimnaziu care au întâmpinat probleme medicale în prima etapă a examenului se pot înscrie în sesiunea specială care începe cu data de 28 iunie. Înscrierile se fac doar în baza unui certificat medical.

28 iunie – 2 iulie 2021- Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale

5 iulie 2021 – Limba și literatura română– probă scrisă

6 iulie 2021 – Matematica – probă scrisă

7 iulie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

9 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12:00) Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

10-11 iulie 2021 – Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)

SURSE: hotnews.ro, edu.ro