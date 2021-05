Evaluare Națională 2021. Elevii clasei a VI-a au susținut, miercuri, proba la Limbă și Comunicare. Calendarul probelor

In articol:

De miercuri încep evaluările naționale elevii claselor a VI-a, a IV-a și a II-a.

Primii care vor începe probele la evaluările naționale sunt elevii clasei a VI-a. Astăzi, elevii susțin proba la Limbă și Comunicare.

”Prima probă scrisă (limbă şi comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) şi începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică şi ştiinţele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscrişi în clasa a VI-a la începutul anului şcolar”, a transmis MINisterul Educaţiei.

Calendar Evaluare Națională 2021

Calendar Evaluare Națională 2021[Sursa foto: PixaBay]

Calendarul probelor la Evaluare Națională 2021, pentru clasele a IV-a:

- Limba română- 18 mai

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

- Matematică- 19 mai

- Limba maternă- 20 mai.

Citeste si: Subiecte Matematică simulare Evaluare Națională 2021. Ce subiecte au picat la matematică

Calendarul probelor la Evaluare Națională 2021, pentru clasele a II-a:

- Limba română şi Limba maternă- 25 mai

- Testele de citire- 26 mai

- Matematică- 27 mai

- Limbă română (scris şi citit) pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale- 28 mai.

”Toate probele se susţin cu prezenţă fizică, indiferent de scenariile în care se află unităţile de învăţământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi”, a mai prcizat Ministerul Educaţiei.

Citeste si: Subiecte Română simulare Evaluare Națională 2021. Ce subiecte au picat la Limba și Literatura Română

Notele de la Evaluarea Națională nu se trec în catalog

Testele sunt elaborate de Centrul Naţional Pentru Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE) și au un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute. Testele sunt corectate de profesorii in școala respectivă în 7 zile, iar rezultatele obținute de elevi nu vor fi afișate și nici nu vor fi trecute în catalog. Ele au drept scop evaluarea cunoștințelor elevilor, iar notele vor fi comunicate părinților, cu care vor exista și discuții în cazul elevilor cu rezultate slabe.