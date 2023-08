Evenimentul important pe care Rona Hartner l-a ratat, din cauza cancerului! Artista se afla pe afiș, dar nu a putut fi prezentă: „Îmi pare rău”

In articol:

Rona Hartner trece prin clipe greu de imaginat! Artista a depistat de curând că are cancer pulmonar în stadiul IV, cu metastaze la creier, în urma unui control de rutină, iar aceasta a început de urgență tratamentul pentru combaterea bolii.

Din păcate, problemele nu îi mai permit să participe la evenimentele unde era invitată sau să aibă concerte, căci are nevoie de liniște și odihnă, aceasta fiind chiar recomandarea medicului. În acest sens, de curând, Rona a ratat un eveniment, unde chiar apărea pe afiș

Rona Hartner, absentă de la evenimentul din Tulcea

Pe data de 30 iulie, Rona Hartner trebuia să ajungă la Tulcea, la un eveniment care a fost organizat pentru sărbătorirea inaugurării falezei Ivan Patzaichin, iar artista trebuie să urce pe scenă pentru a întreține atmosfera, alături de Ovidiu Lipan Țăndărică și de Stelu Enache, dar din păcate, aceasta a fost nevoită să-și anuleze cântarea, deși era prezentă pe afiș.

De asemenea, ulterior, artista a transmis chiar un mesaj, prin intermediul căruia a spus că și-ar fi dorit să fie prezentă la eveniment, însă din păcate nu mai are voie să urce pe scenă.

„Nu mai am voie să urc pe scenă. Îmi pare rău… Mi-aș fi dorit să fiu prezentă”, a transmis Rona Hartner, pentru Viva.ro.

Rona Hartner trebuie să ia o pauză de la viața artistică

Din nefericire, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, Rona Hartner este nevoită să ia o pauză de la viață artistică. Medicii i-au interzis să mai urce pe scenă, dar și să călătorească cu avionul sau să conducă mașina, în prezent având un șofer care o ajută să circule în diferite locații.

„ Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de 5 centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt 7, și la glandele suprarenale au văzut metastaze . Tumorile nu sunt operabile. Mai aveam concerte și în România, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul, nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani.”, a povestit Rona Hartner, conform Playtech.

Rona Hartner [Sursa foto: Captură TV]