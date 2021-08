Ex-iubita faimosului Yamato de la Exatlon, vedeta unui reportaj incendiar! Francezii s-au speriat când au auzit câți bani face Miruna pe lună!

Yamato și Miruna au fost împreună până anul trecut 15:13, aug 13, 2021 Autor: Radu Constantin

”România: videochatul, un fenomen social” este titulul unui reportaj difuzat de televiziunea franceză ARTE care o are în prim-plan pe una dintre cele mai bine cotate modele din branșă.

Miruna, pentru ARTE: ”Am avut două joburi, dar salariul era prea mic”

Miruna Milu are 24 de ani, are la activ un titlu de Miss World Tourism România și a fost iubita faimosului Yamato Zaharia de la Exatlon.

Miruna face videochat de la 19 ani iar luna trecută a câștigat 20.000 de euro, a povestit ea jurnaliștilor de la ARTE. Ședințele foto, clipurile cu caracter sexual și abonații de pe contul de OnlyFans contribuie, la rândul lor, la venitul extrem de generos pe care-l are în acest moment frumoasa blondă.

"Am 24 de ani şi am venit la Bucureşti dintr-un sat mic. Aveam o viaţă dificilă la ţară, aşa că m-am decis să vin la Bucureşti unde am avut două slujbe normale. Am descoperit că salariul este prea mic pentru a mă putea descurca, aşa că am ales varianta de a face videochat", a spus Miruna Milu pentru ARTE. Ea a mai devăluit că nu are nici o reținere în a-și etala trupul iar acest lucru o ajută în meseria pe care și-a ales-o.

Fosta iubită a lui Yamato, de la fata pădurii la amor cu fete

Miruna provine dintr-o comună de lângă Câmpina, iar casa părintească, în care și-a petrecut primii ani din viață, este izolată, în mijlocul pădurii.

a povestit Miruna Milu pentru WOWbiz.ro,în urmă cu ceva timp.

Miruna se înțelege bine cu prietenele ei

Miruna și Yamato au avut o relație de aproximativ doi ani, însă cei doi s-au despărțit pentru că ”planurile lor de viitor nu mai coincideau”. Superba blondă spune însă că, deși nu mai are iubit, nu este o tipă foarte accesibilă și nu-și dă niciodată întâlnire cu clienții ei. Pe de altă parte, Miruna apreciază partenerii tandri și nu spune nu relațiilor cu alte femei. ”Da, îmi plac și fetele pe parte amoroasă. Iar când vine vorba de iubiți, îmi place să îmi ofere atenție, să mă respecte, să fie călduros cu mine, să nu mă streseze, să face gesturi tandre, să mă înțeleg în pat cu el foarte bine”, a mai spus Miruna.