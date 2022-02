EXCLUSIV! A lipsit de pe micile ecrane pentru a se ocupa de copiii ei, dar acum se întoarce! Flavia Mihășan a făcut dezvăluiri despre întoarcerea în televiziune și rolul de mamă! "Asta mi s-a părut partea cea mai dificilă"

In articol:

Flavia Mihășan este una dintre cele mai iubite persoane publice. Asistenta TV a câștigat simpatia publicului prin carisma și fizicul ei de invidiat. Este clasată în topul celor mai sexy mămici din România, având doi băieți superbi.

Flavia Mihășan, dezvăluiri din perioada carantinei cu copiii

În urmă cu aproape 3 ani, de când a născut primul copil, a decis săs e retragă din televiziune și să se dedice total celui mic.

Flavia Mihășan și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu ceva timp, Flavia Mihășan și familia ei au contractat virusul Covid-19 și a fost nevoită să se izoleze. Din fericire, boala s-a manifestat ușor, fără să îi afecteze prea mult în ceea ce privește sănătatea. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Flavia Mihășan a spus, în exclusivitate, cum se simte familia ei, inclusiv cei mici, după ce au ieșit pozitiv la testul Covid.

"Acum suntem foarte bine. După ce am fost testați pozitiv și a fost totul ok, în sensul că nu am avut simptome, copiii aproape deloc, m-am bucurat că s-a întâmplat așa, mă gândesc că poate s-au imunizat puțin și pot să stau un pic mai relaxată. A fost totul ok.", a declarat Flavia Mihășan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Chiar dacă acum se simt bine și nu se vede nicio urmă a virusului, vedeta ne-a dezvăluit că, totuși, a existat și o parte mai grea, unde a fost nevoită să depună puțin efort pentru a asigura bunăstarea copiilor ei.

Flavia a povestit, în detaliu, care a fost cea mai grea parte atunci în perioada când ea și familia ei aveau Covid.

"Faptul că am stat izolați mi s-a părut partea cea mai dificilă, nu partea cu boala, pentru că a trebuit să găsesc foarte multe activități de făcut în casă, lucru un pic cam greuț. Având în vedere că stăm într-un apartament, deși spațios, nu au putut să iasă afară. Ei sunt obișnuiți să iasă afară și să stea destul de mult, să se joace, deci energia lor a trebuit consumată acasă. Dar, suntem creativi și am descoperit foarte multe activități.", a mărturisit Flavia Mihășan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Flavia Mihășan se întoarce pe micile ecrane

Flavia Mihășan [Sursa foto: Instagram]

Cu toții ne-am obișnuit să o vedem pe Flavia cu zâmbetul larg pe buze și plină de energie pe micile ecrane, în cadrul diferitelor proiecte TV. Vedeta știe acest lucru și tocmai de aceea, după o perioadă în care s-a concentrat doar pe creșterea și educarea copiilor ei, este hotărâtă să revină în lumina reflectoarelor, pentru a face ceea ce o pasionează dintotdeauna. Flavia Mihășan ne-a vorbit despre cât de pregătită este să reînceapă proiectele profesionale și cum va îmbina și rolul de mamă.

"M-am gândit să revin la TV, dar va fi un mix între asta și a mă ocupa de copii. Nu m-am gândit de mult timp, recunosc, dar acum sunt mult mai stăpână pe rolul ăsta de mamă, dacă se poate așa, deși nu știu dacă poți să fii vreodată în totalitate, dar sunt mult mai obișnuită, să zicem. La al doilea copil am fost mult mai relaxată și cred că am timp acum să fac și niște lucruri pentru mine. Au trecut 2 ani și 8 luni de când am oprit tot, dar acum îmi e dor să reîncep."