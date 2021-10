EXCLUSIV Actrița Diana Sar a trecut printr-o despărțire dureroasă. Tânăra a ales să apeleze la ajutorul unui psiholog: "Am trecut printr-o despărțire și a fost intens. Mi s-a arătat că este momentul să merg la terapie"

In articol:

Diana Sar și-a deschis sufletul în fața celor de acasă. Invitată în platoul Wowbiz.ro, actrița a povestit cum este ea în spatele camerelor de filmat, cu ce probleme s-a confruntat de-a lungul vieții, dar și cum a reușit să treacă peste greutățile care au acaparat-o, la un moment dat.

Diana Sar a avut o relație toxică

Diana Sar a recunoscut că unul dintre motivele pentru care a ales să meargă la psiholog a fost durerea pe care a simțit-o atunci când a ieșit dintr-o relație. De asemenea, actrița a recunoscut că avut parte de o experiență toxică în plan amoros, din care a avut foarte multe lecții de învățat, pentru că ajunsese să nu se mai recunoască: "Am trecut printr-o despărțire. Eu îmi țin viața privată foarte ascunsă, dar da, am trecut printr-o despărțire și a fost intens. Mi s-a arătat că este momentul să merg la terapie. Am trăit o relație toxică, am stat destul de mult în acea relație, am învățat multe despre mine, că, de fapt, este și alegerea ta să stai cu o persoană toxică.

Diana Sar

Am învățat că am de lucrat la stima de sine, am de lucrat la chestia asta, că îmi doresc să fie bine celuilalt și mă pierd pe mine. Mă gândesc numai la binele celuilalt, dar într-un sens în care devine negativ pentru mine. Și nu e bine într-o relație. A fost o relație toxică pentru că am început să nu mai am încredere în mine din cauza persoanei respective, să sufăr, să mă îndoiesc de propria mea realitate, să mă învinovățesc, să nu-mi mai spun problemele, să mă las controlată.", a declarat Diana Sar, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Diana Sar [Sursa foto: Instagram]

"Consider că nu e bine să fii tot timpul fericit"

Chiar dacă a fost protagonista unor experiențe mai puțin plăcute, Diana recunoaște că încearcă să fie mereu o fire pozitivă și să se bucure de fiecare clipă. Totuși, tânăra spune că nu este de acord cu pozitivismul toxic, în care oamenii ajung să își ascundă emoțiile și trăirile, ci dimpotrivă, consideră că nu este bine să fii tot timpul fericit: "Într-adevăr, de obicei așa se întâmplă, să fiu într-o stare bună, însă sunt și împotriva unui lucru, și anume împotriva pozitivismului toxic. Consider că nu e bine să fii tot timpul fericit, pentru că asta ar însemna să îți ascunzi anumite emoții, să le bagi sub preș.

Într-adevăr, se întâmplă să nu fiu tristă atunci când merg la evenimente, dar nu sunt mereu pozitivă, fericită. Când se întâmplă să fiu mai tristă încerc să îmi dau seama de ce sunt tristă, nu fug de acele sentimente, mă descarc. Eu merg și la terapie, merg la psiholog, alea sunt momentele în care mă descarc, dar și acasă.", a adăugat modelul.

Cât despre cum este ea cu adevărat în spatele camerelor, atunci când nu interpretează un rol sau nu apare în calitate de model, vedeta a dezvăluit că îi place să ajute oamenii și să fie empatică, însă are și un defect cu care nu se mândeste, și anume faptul că este dezordonată: "Dincolo de aceste apariții, Diana este o fată empatică, o fată căreia îi place să cunoască alte persoane, căreia îi place să se distreze și să ajute. Diana-actriță are curaj mult mai mare, Diana-model este mai atentă la detalii și Diana de acasă este nebună și dezordonată.", a încheiat Diana Sar, în platoul Wowbiz.ro.