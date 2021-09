EXCLUSIV Adevărul despre prietenia dintre Zanni și Sebi! În ce relații au rămas după terminarea competiției Survivor România: "Se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni"

In articol:

Zanni și Sebi au vorbit despre prietenia dintre ei. În ce relații au rămas după terminarea competiției Survivor România?

Zanni și Sebi, declarații despre prietenia lor

Zanni și Sebi au fost prieteni extrem de buni în competiția Survivor România. Chiar dacă au avut parte și de momente mai puțin plăcute, cei doi au rămas în relații extrem de bune după terminarea emisiunii. Însă, au decis ca timp de o lună sau două, după ce au ajuns în țară, să își rezolve anumite probleme și să vorbească abia după aceea.

Invitați în platoul WOWbiz, cei doi au vorbit deschis despre momentele prin care au trecut în Republica Dominicană, dar și despre pactul pe care l-au făcut în competiție.

Sebi- Asta cu gelozia nu am auzit-o.. Probabil oamenii se așteptau ca eu să stau în spatele lui Zanni, să fiu umbra lui, să îi iau din succesul lui. Eu am avut succesul meu, la momentul meu, când am fost fotbalist. El trebuie să se bucure singur de tot ce are. Prietenia nu constă în dacă mă afișez cu Zanidache peste tot unde el sau unde sunt eu. Noi am ținut legatură, dar să zic o data la câteva zile ne-am contactat să vedem dacă suntem bine. Noi am ramas prieteni, dupa ce ne-am certat in fiecare zi in junglă. Nu ma enervă ceva la Zanni anume. Acolo eram nervosi toti. Noi am fost cum eram noi ca oameni. Nu ne menajam, pe noi nu ne interesa. Învățam ceva din cearta aia.

Zanni- Am făcut un pact cu el și cu Cosmin, ne-am spus, ajungem acasă nu o să ne postăm... Ne rezolvam problemele pe care le avem. Stăm o lună și ceva, două și după ne vedem. Vin eu la tine, tu la mine. Ne-a trebuit timpul asta se ne relaxăm.

Sebi- Familia mea era mai importantă decât să îl sun pe Zanni. I-am zis și din emisiune. Eu dacă mai stăteam în România probabil că pierdeam mult mai mult. Am reușit să o ajut pe soția mea, să o ajut să treacă peste toată perioada în care a stat singură. Niciodată nu a existat chestia asta( n.r- despărțire). Nu există să fiu certată cu ea și nici cu Zannidache.

Care a fost prima părere a lui Zanni despre Sebi?

Întrebat care a fost prima părere a lui Zanni despre Sebi, câștigătorul Survivor România recunoaște că s-a amuzat pe seama lui, întrucât i se părea extrem de vorbăreț. De asemenea, susține faptul că și-a dorit prietenia cu Sebi și simțea că este omul de care trebuie să se aproprie.

Zanni- În avion mi se parea foarte vorbăreț. A venit și tot deschidea s ubiecte și prima mea părere- Bă, ce mult vorește ăsta. Sebi era fix opusul meu. Băiatul ăla din aeroport, dacă vine acum, fix de el am nevoie. A venit și numai pe glume. Ești retardat și îmi place. Era bun pe traseu, dacă nu era bun pe traseu, rămâneam doar la hi hi ha haha. Mă facea să mă apropii și mai mult de el. Ne și certam la fel de mult. A avut mai multe avantaje- pentru că îmi amintea de toți tovărășii mei, că era si foarte bun pe traseu, pentru că este un băiat deștept. A fost și un refugiu pentru amândoi, momentul în care decideam să trecem mai departe. Dacă noi ne pierdem în ura asta și când mă vezi că sunt urâcios, tragi de mine să mă scoți. Prietenia a fost și constructivă, în același timp.