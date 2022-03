EXCLUSIV! Adina Halas a ajuns la psiholog! Cu ce probleme conftuntă vedeta? Dezvăluiri în premieră: "Întotdeauna voi fi sensibilă la subiectul ăsta"

In articol:

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea. Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Din ce cauză a ajuns Adina Halas la psiholog?

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Cu toții o văd o femeie de succes, care face furori pe unde apare, însă Adina Halas are o poveste de viață interesantă, pe care puțini o cunosc. Invitată în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete", moderat de Roxana Nemeș și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Adina Halas a dezvăluit trauma de care a suferit mult timp și de care a scăpat cu greu.

“Am avut trauma abandonului foarte mult timp și întotdeauna voi fi sensibilă la subiectul ăsta. A rămas acolo o Adina mică, care are momente de anxietate când dă să iasă la suprafață, doar că o calmez. Acum știu să o fac.”, a declarat Adina Halas, în podcastul Roxanei Nemeș.

Adina Halas nu a reușit să scape singură de acest complex, ci cu ajutorul unui psiholog. Aceasta a explicat în detaliu cum a reușit să treacă peste și care a fost întrebarea pe care i-a adresat-o psihologul, care a impresionat-o profund.

“Inițial a fost un proces de descoperire, auto-descoperire și asta s-a întâmplat. Am făcut singură lucrul acesta. Ulterior, m-am deschis către persoanele cele mai apropiate mie, lucru pe care eu nu îl făcusem până în momentul acela și, după aceea, când Serghei avea vreo doi anișori, am început să am niște atacuri de panică așa din senin. M-am dus la psiholog și nu am să uit niciodată prima întrebare pe care mi-a adresat-o și anume “Care e relația ta cu tatăl tău?”.” , a mărturisit Adina Halas, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".

Adina Halas, dezvăluiri de la începutul căsniciei ei

Adina Halas are o familie minunată, un copil deosebit și un soț pe care îl iubește mult. Povestea lor de început este fabulaosă, iar vedeta nu s-a abținut să o povestească.

"Putea să iasă rău la mine. După o lună și jumătate am zis “Da”, după 6 luni eram în fața ofițerului stării civile, cu mine însărcinată în 3 luni, cu familiile noastre, cu toți prietenii. Puteau să se ducă fluturașii, să ne uităm unul la altul și să spunem “Wow, cine e omul ăsta? Mamă, deloc nu ne potrivim".”, a spus Adina Halas, în podcastul moderat de Roxana Nemeș.