EXCLUSIV Albert Oprea a dat lovitura după Survivor România! Ar putea fi văzut într-o nouă emisiune

Albert Oprea de la Survivor România

Albert Oprea este unul dintre cel mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021. Au fos săpătmâni întregi în care el a fost cel mai votat concurent din echipa Războinicilor. După întoarcerea Faimoșilor și a Războinicilor, ei au continuat să creeze conținut în mediul online pentru fanii pe care i-au câștigat pdupă participarea în competiție.

Participarea la emisiunea din Republica Dominicană atrage mult mai multe oportunități pentru foștii concurenți, care se bucură deja de tot mai multe colaborări și oferte.

Albert Oprea se numără printre concurenții care au primit o nouă ofertă care presupunea apariția sa într-o emisiune televizată. Dezvăluirea a fost făcută de Alin Sălăjean, în cadrul unui interviu pentru WOWbiz.ro, la care a participat și Albert.

„Dacă nu oferi content de calitate, oamenii de acasă și televiziunile încep să te uite. Ei încearcă să ofere content pe Instagram, dar trebuie să știi puțin și despre ce este vorba. Mai ieri îi spuneam lui Albert că o să vină oferta și i-am spus și emisiunea. El nu a vorbit cu nimeni, poate să vonfirme acest lucru și acum are oferta pe Whatsapp. I-am zis să se gândească bine și să îi dea bătaie”, a declarat Războinicul Alin, în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”.

Alin Oprea a confirmat spusele prietenului său și a mărturisit că momentan se gândește dacă va accepta sau nu oferta.

El nu a dat mai multe detalii despre noul proiect din care ar putea face parte.

„Nu am luat o hotărâre, dar oferta există. Alin are dreptate în tot ce spune. Astăzi chiar m-a lăsat mască. Mi-a spus că m-a contactat emisiunea asta. I-am zis că nu mă văd acolo și dacă era vorba, eram contactat până acum. El nu știa nimic și astăzi am primit oferta”, a adăugat Alin Oprea.

Alin Sălăjean și Albert Oprea, la „Ștafeta mixtă” [Sursa foto: Captura Video]

Albert Oprea, despre relația de prietenie cu Alin Sălăjean

Albert Oprea și Alin Sălăjean au format o relație de prietenie foarte strânsă în Republica Dominicană. Cei doi sunt și mai apropiați după revenirea în țară. Războinicul Albert are numai cuvinte de laudă despre colegul și prietenul său.

„Avea și el momente când exagera și i-am zis. Faza care mi-a plăcut a fost cu el în Consiliu, când a zis că își dorește pe 14 februarie să ia cina cu prietenul lui, Albert.

L-am certat și atunci și acum ne-am dus aminte de faza asta și am râs. El așa e ca persoană, nu juca un rol acolo. Așa e felul lui de a fi”, a declarat Albert Oprea, în exclusivitate pentru „Ștafeta mixtă”.