EXCLUSIV. Alex Oianu, primele declarații după ce a devenit tătic de băiat! Fostul concurent de la Puterea Dragostei este în culmea fericirii: ”Sunt sentimente unice”

Alex Oianu ne-a făcut mărturisiri exclusive despre băiețelul lui, care a venit pe lume de curând. Fostul concurent de la Puterea Dragostei și soția lui trăiesc cele mai frumoase momente de când au devenit părinți. Din povestea lor de iubire pe care o trăiau de ceva timp, Inna și Alex Oianu și-au mărit familia, fiind mai împliniți ca niciodată.

Băiețelul acestora a împlinit două luni de când a venit pe lume, Inna Maria Oianu având parte de cele mai sincere sentimente față de bebelușul ei:

Inna și bebelușul ei [Sursa foto: Facebook]

”Când am știut că vei veni, am plâns, pentru că era sensul unui nou început în viața mea și mi-era teamă să nu fiu pregătită pentru tine, dar încet simțeam că, creșterea ta în mine mă cuprindea cu o putere pe care o făceam, nu mi-am imaginat vreodată, chiar dacă temerile mele erau încă neliniștite pentru sosirea ta. 💕... Am devenit mai sensibilă și am putut simții cum totul în mine se schimbă, de la forma corpului la felul meu de a vedea lucrurile. Acum îmi pasă doar să fiu cea mai bună mamă pentru tine, să te umplu cu cea mai mare dragoste pe care o poți avea și să te protejez până la sfârșitul zilelor mele". Te iubesc și te voi iubi mereu! 💗 2 lunite minunate alături de tine!”, este mesajul transmis de tânăra mămică.

Cum se simte Alex Oianu în rolul de tătic

Alex Oianu ne-a dezvăluit tot ce simte de când a devenit tată și și-a strâns la piept minunea. Micuțul lor s-a născut prematur, însă este foarte bine, crește foarte repede, iar cei doi părinți sunt foarte împliniți de când băiețelul a apărut în viețile lor. Alex Oianu ne-a spus că simte o fericire enormă, care nu poate fi descrisă în cuvinte.

”Tătic înseamnă totul, sunt sentimente unice pe care doar un bărbat, care a devenit tătic, știe cu adevărat ce sentimente profunde sunt. Când devii tată înseamnă, în primul rând fericire dusă la extrem, cu lacrimi multe din cauza acestui sentiment extrem de frumos. În al doilea rând, responsabilitate față de acel bebeluș, mai ales că a fost născut prematur, te face să fii puternic...mai ales când treci prin asemenea greutăți, el fiind născut înainte de termen devii și foarte grijuliu, dar multumesc lui Dumnezeu că baiețelul meu este bine, crește foarte repede și mă simt foarte, foarte fericit🙏🏻”, ne-a mărturisit Alex Oianu.

Inna si Alex Oianu [Sursa foto: Facebook]