EXCLUSIV Alex Stoica de la Puterea Dragostei a tras concluzii despre cuplurile sezonului trei: ”Se despărțiseră o perioadă”

Alex Stoica, finalistul din sezonul trei Puterea Dragostei, a vorbit despre cuplurile Maria Lungu- Cristian Marinescu, Aya- Andrei și Alexandra- Codruț. Alex a ținut să precizeze și că a fost la un pas de a câștiga sezonul trei, dacă mai avea voturi din partea unor concurenți.

”Da, am fost la un pas de premiu. De un vot sau de doua mai aveam nevoie din partea unor persoane cu care nu aveam nimic. Nu are rost sa mai pomenesc de persoanele respective, se stiu ele foarte bine”.

Alex Stoica [Sursa foto: Captură Video]

Alex Stoica, despre cuplurile sezonului trei Puterea Dragostei

Finalistul sezonului trei Puterea Dragostei, Alex Stoica, a vorbit despre despărțirea dintre Alexandra și Codruț, susținând că nu se aștepta. ” Din partea Alexandrei si a lui Codrut nu ma asteptam sa fie atat de rapid, aveam putine dubii in privinta lor, ii vedeam sinceri. Ma gandeam ca in afara n-o sa fie ca in casa, pentru ca afara trebuie sa stai cu persoana respectiva si intampini mult mai multe greutati”, a explicat Alex, despre cuplul Alexandra- Codruț.

Alexandra si Codrut [Sursa foto: Instagram]

Despre Maria Lungu și Cristian Marinescu, Alex Stoica a reamintit cum mulți concurenți ai sezonului trei spuneau că cei doi n-or să fie niciodată împreună. ” Stiam suta in mie ca asa se va intampla. Le ei cu totii am zis ca o sa-i tina maxim doua saptamani si o sa se termine. Cam doua saptamani dupa finala, s-a terminat cu totul. Din partea lor ma asteptam sa fie atat de rapid. De asta spun, cand aud cuplurile astea ca demonstreaza Puterea Dragostei....nu mai vorbiti, lasati faptele sa vorbeasca pentru voi. Aratati voi Puterea Dragostei”, a spus Alex Stoica despre cuplul Maria- Cristian Marinescu.

Marinescu si Maria [Sursa foto: Instagram]

Alex și-a dat cu părerea și despre povestea de iubire dintre Aya și Andrei, despre care susține că a fost una adevărată, căci de aia au ales să părăsească casa dragostei din Istanbul și să plece acasă, în România.

” Chiar ma bucur pentru ei. De ei mi-a placut foarte mult, chiar daca au fost mici divergente intre noi. Eu ma intelegeam bine cu amandoi. Andrei mi-a fost coleg de camera, e foarte ok ca baiat. Se despartisera o perioada cat timp a fost Aya in Germania, dar dupa s-au impacat. Ei doi au demonstrat ca exista iubire. Ei nu au scos atat in evidenta ca au aratat Puterea Dragostei. Drept dovada ei sunt de apreciat pentru ca au ramas impreuna. Ei pana la urma au plecat din emisiune sa fie fericiti afara. Au preferat dragostea in detrimentul banilor si a faimei, ce puteau sa obtina din emisiune”, a spus Alex Stoica despre cuplul Aya- Andrei.

Aya si Andrei [Sursa foto: Instagram]