EXCLUSIV Alexandra de la "Puterea Dragostei" rupe tăcerea despre bărbatul cu care s-a afișat pe rețelele sociale: "Este un băiat cu care..."

Vestea că Alexandra și Codruț, foști concurenți ai show-ului matrimonial "Puterea Dragostei", și-au spus adio, i-a luat prin surprindere pe cei de acasă, care îi vedeau deja ca pe o familie pe cei doi.

Cu toate acestea, se pare că totul s-a sfârșit între ei și nu mai există cale de împăcare, pentru că ambii s-au afișat în mediul online alături de alte persoane, lăsând să se înțeleagă că și-au refăcut deja viața. Invitată în platoul Wowbiz.ro, Alexandra a ținut să lămurească întreaga situație și să dezvăluie cine este, de fapt, tânărul în compania căruia a petrecut timp.

Alexandra susține că nu mai există cale de împăcare între ea și Codruț

Alexandra a făcut mărturisiri surprinzătoare legate de relația cu fostul ei, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a dezvăluit că motivul pentru care a pus punct relației de iubire dintre ea și Codruț a fost infidelitatea tânărului, despre care a aflat chiar de la femeia cu care acesta s-ar fi întâlnit în secret: "După tot ce am văzut și am trăit după despărțirea de el, nu mai există șansă. Nu pot să trec peste ce am văzut. Am avut niște zile grele. Eram despărțiți de câteve ore, dar asta nu îți dă dreptul să ieși cu o persoană pe care nu o cunoști în club.

Am mesajele dintre el și ea, le am salvate în telefon. Ei se urmăreau de mult. Se urmăreau reciproc, i-a dat inimioare la majoritatea pozelor. Eu am citit mesajele și i-am spus, el după i-a dat mesaj ei că eu i-am spart contul. El tot încerca să mă mintă, să îmi spună că e vrăjeală. Nu mai are relevanță. Pot să trec peste orice, în afară de minciună și infidelitate, nu le pot suporta. Dacă ești cu mine, ești cu mine și doar atât.", a povestit Alexandra, în platoul Wowbiz.

Alexandra de la "Puterea Dragostei"

Totuși, chiar dacă susține că nu mai există cale de împăcare între ea și Codruț, frumoasa blondină a recunoscut că nu a simțit să își dea jos inelul de logodnă și că va face acest lucru doar când va considera că este momentul potrivit: "Nu am simțit să îl dau jos (n.r- inelul de la Codruț). Pur și simplu nu am simțit să o fac. Îmi vin imaginile pe care le-am văzut în fața ochilor și nu pot. Sunt niște lucruri pe care eu le-am trăit de-a lungul vieții și nu mai voiam să le trăiesc. Dacă nu le vedeam, era altceva. El oriunde ieșea, se întâlnea cu ea. I-a dat invitație. Șanse de împăcare nu mai sunt. Nu pot să trec peste. Am mai avut după acele imagini câteva discuții, dar nu am ajuns la un numitor comun.", a mai adăugat fosta iubită a lui Codruț.

Mai mult, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a răspuns și acuzațiilor tânărului, potrivit cărora aceasta ar fi vorbit în repetate rânduri cu un bărbat care i-a trimis cadouri câtă vreme a fost în emisiune, în timp ce forma un cuplu cu el: "Eu am vorbit cu el până într-un anumit punct (n.r- Geluțu, bărbatul care i-a trimis cadouri în emisiune), noi am fost prieteni, dar după ce i-am promis lui că nu o să mai discut cu acel băiat, nu am mai vorbit. N-am mai avut treabă cu el, i-am spus că nu vreau să pun în pericol relația noastră. Noi eram oricum doar prieteni. El mie mi-a scris foarte multe mesaje, dar nu i-am răspuns. După ce am primit acele cadouri în emisiune, eu nu am mai vrut să vorbesc cu el, nu i-am mai răspuns. Codruț deschidea mesajele.", a spus Alexandra.

Alexandra de la "Puterea Dragostei" și Ionuț [Sursa foto: Instagram]

Cine este bărbatul cu care Alexandra a postat fotografii în mediul online?

Alexandra a ținut să lămurească situația și în privința bărbatului misterios, cu care s-a afișat în mediul online. Blondina a declarat că tânărul în compania căruia a petrecut timp este o simplă cunoștință, alături de care a filmat câteva vlogguri.

Mai mult, fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a făcut și o mărturisire incendiară pentru Wowbiz.ro și a recunoscut că a postat fotografia cu tânărul respectiv doar pentru a-l enerva pe Codruț, care s-a afișat cu mai multe domnișoare, de când a avut loc despărțirea: "Ionuț îl cheamă. Este un băiat cu care am filmat câteva vloguri. A trebuit pentru filmare să stăm vreo două zile, am petrecut timp împreună, dar nu este iubitul meu. Am făcut poza pentru că mă săturasem să primesc tot felul de mesaje și am vrut să fac și eu o poză. Pur și simplu să îl enervez, pentru că mă săturasem să văd poze cu el și cu alte fete. Momentan nu ne-am gândit la așa ceva, suntem strict prieteni. Dacă va fi ceva pe viitor, doar timpul va decide. Ideea este că nu suntem împreună momentan. Avem câteva lucruri de filmat împreună.", a declarat Alexandra, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.