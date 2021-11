EXCLUSIV Alexandra este deja istorie pentru Codruț. Tânărul se întâlnește cu o concurentă din noul sezon "Puterea Dragostei": "Ne gândim amândoi la o relație"

In articol:

Povestea de dragoste dintre Codruț și Alexandra este deja istorie. Tânărul a recunoscut recent, într-un interviu acordat în exclusivitate WOWbiz.ro, că se întâlnește cu o concurentă a sezonului actual "Puterea Dragostei". Mai mult, se pare că bărbatul este pregătit să intre într-o nouă relație, pentru că deja încearcă să o cucerească pe blondină.

Citeste si: EXCLUSIV Codruț de la "Puterea Dragostei", mărturisiri inedite, despre despărțirea de Alexandra: "Nu a înșelat-o nimeni. Nu a știut să țină un om bun lângă ea"

Codruț a recunoscut că se întâlnește cu Antonia, concurentă în actualul sezon "Puterea dragostei"

După ce a negat vehement acuzațiile aduse, potrivit cărora i-ar fi fost infidel Alexandrei, Codruț a recunoscut că a dat-o uitării pe fosta iubită. Mai mult, tânărul a mărturisit chiar că se află în cunoaștere cu Antonia, una dintre concurentele de la "Puterea Dragostei", cu care s-a întâlnit de mai multe ori și căreia i-a cumpărat și un buchet de trandafiri: "Nu am petrecut toată noaptea la hotel, am stat câteva ore. Eu eram la mașină, iar ea s-a dus cu prietena ei să mănânce, mă văzuse din mașină. Când a coborât, a stat și s-a uitat la mine. A început să zâmbească. Este o fată frumoasă. E bine, e ce trebuie.

Codruț de la "Puterea Dragostei"

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Am stat în camere separate, ea nu știa așa bine. Are o perioadă scurtă în emisiune. Nu prea știe că se interpretează orice chestie. Știam că dacă mă fac văzut, lumea va înțelege cu totul altceva, Nu voiam să îi fac o imagine proastă. Am zis să mă feresc. Nu avem încă relație, dar acolo suntem. După cum v-am obișnuit, eu intru și spun verde în față. Dacă mint, mă prindeți. I-am dus trandafiri, nu puteam să mă prezint cu mâna goală. Am pus pe Instagram cu trandafirii.", a declarat Codruț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Antonia Ionescu, concurenta în sezonul actual "Puterea Dragostei" [Sursa foto: Instagram]

"Este mult spus îndrăgostit"

Cu toate că a declarat faptul că se simte foarte atras de blondină și se plac reciproc, Codruț a ținut să precizeze că nu este încă vorba despre sentimente puternice. De asemenea, tânărul a subliniat că de această dată nu vrea să se mai grăbească în privința formării unui cuplu, ci lasă totul să vină de la sine, atunci când va fi momentul potrivit: "Nu, este mult spus îndrăgostit. Nu mă mai arunc așa și nu intru în relație cu una, cu două.

Citeste si: EXCLUSIV Alexandra de la "Puterea Dragostei" rupe tăcerea despre bărbatul cu care s-a afișat pe rețelele sociale: "Este un băiat cu care..."

Îmi place, dar până acolo mai e. Îi place și ei de mine. Nu știu dacă e îndrăgostită, dar este bine. Ne gândim amândoi la o relație. Eu zic că e ok.", a mai spus fostul concurent de la "Puterea Dragostei", pentru WOWbiz.ro.