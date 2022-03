EXCLUSIV! Alexandra Ungureanu, primele declarații după ce WRS a fost declarat câștigătorul finalei Eurovision: "I-am acordat nota maximă"

In articol:

Alexandra Ungureanu a făcut parte din juriul selecției naționale Eurovision de anul acesta. În urma notelor juraților și a rezultatului voturilor publicului, câștigător a fost desemnat WRS, cu piesa "Llamame".

Alexandra Ungureanu, primele declarații după aflarea câștigătorului

Alexandra Ungureanu

Imediat după terminarea finalei și aflarea numelui celui care ne reprezintă în Torino, în cadrul concursului Eurovision, Alexandra Ungureanu, una dintre membrii juriului, a stat de vorbă cu echipa WOWbiz.ro, care a fost și ea prezentă la eveniment și a fost martoră la tot ce s-a întâmplat în seara cea mare. Astfel, artista și-a spus părerea sinceră despre actul câștigătorului finalei și cum se simte, după ce timp de trei etape, a fost în postura de jurat.

“Sunt obosită și copleșită, pentru că am preluat, pe rând, emoțiile fiecărui concurent, pentru că am fost și eu concurentă pentru câteva ediții de Eurovision și știu cât e de greu, cât emoții sunt. E presiune mare. Uneori, concursurile astea sunt foarte ingrate, pentru că e foarte greu să jurizezi voci, personalități și piese. Sunt chestii de factură diferită și dintre atâția buni, doar unul bun câștigă. Dintotdeauna se vor găsi nemulțumiți, s-a văzut asta după semifinală, a fost așa o apocalipsă în rândul fanilor Eurovision. Se pare că de data asta preferințele juriului au coincis cu cele ale publicului și merge mai departe o piesă cu potențial mare de hit, cu un show spectaculos și un refren care, sper eu că va molipsi o Europă întreagă.” , a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu, dezamăgită de câțiva finaliști

Alexandra Ungureanu

Chiar dacă deznodământul a fost pe placul ei, Alexandra Ungureanu avea alte așteptări din partea celorlalți participanți.

Tot în cadrul interviului, cântăreața ne-a dezvăluit cui a acordat nota maximă și de ce a fost dezamăgită de o parte din finaliștii serii.

“Nota mea maximă i-am acordat-o câștigătorului din această seară. Exact ăsta a fost feelingul meu la sfârștitul concursului, după ce au performat toți cei zece finaliști, iar topul meu din seara asta diferă destul de mult de topul pe care îl aveam până ieri, pentru că s-au schimbat foarte multe. Piese și concurenți pe care mizam au venit și nu au cântat atât de bine din cauza emoțiilor. Eu înțeleg foarte bine chestia asta pentru că și eu sunt emotivă și am dat și eu chix de foarte multe ori pe scenă în momente cheie, doar că ăsta-i concursul, nu ai încotro. Ai emoții, nu te descurci, mai stai un an acasă până te dregi sau dacă nu te dregi, nu te mai duci și îți vezi de treabă în continuare, pentru că într-adevăr, pentru cei talentați se găsește o cale și un drum și un public care să îi asculte și în afara concursului. Așa că plec mulțumită, după sfârștul acestor trei etape, pot să zic că e ok. Au mai fost câteva piese aș fi vrut să le văd în finală, dintre toate cele înscrise, care nu s-au calificat, pentru că au fost mai mulți jurați, fiecare cu preferințele judecă în în funcție de experiența gustului.”, a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.