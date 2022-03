EXCLUSIV! Alexandru Bobicioiu, motivul despărțirii dintre Nicolas și Georgiana? Iată ce a spus despre separarea celor doi: "Lui Nicolas i s-a luat de Georgiana"

In articol:

Alexandru Bobicioiu este unul dintre cei mai carismatici influenceri din mediul online. A cunoscut celebritatea în urma participării în cadrul unui celebru show matrimonial. Acesta a avut o relație cu Bianca Comănici, însă la plecarea lui din casă, povestea lor de dragoste a luat sfârșit.

Fiecare și-a văzut de drumul lui, iar Bobicioiu a preferat să se axeze pe sport și tot ce ține de un trup sănătos.

Alexandru Bobicioiu este motivul pentru care Nicolas și Georgiana s-au despărțit?

Alexandru Bobicioiu reușește să cucerească publicul de fiecare dată când apare pe micile ecrane, asta pentru că este foarte carismatic și extrem de sincer și asumat. În urmă cu ceva timp, a fost suspectat că între el și Georgiana, fostă concurentă a aceluiași show matrimonial de pe Kanal D, în sezonul 4, ar fi mault decât prietenie din cauza mesajelor pe care le-au schimbat.

Atât el, cât și aceasta au declarat în repetate rânduri că au discutat strict amical și nimic mai mult. Nicolas, fostul iubit al Georgianei, nu a fost de aceeași părere, motiv pentru care, la scurtă vreme după ce a aflat de mesajele dintre cei doi, s-a despărțit de blondină.

Invitat în cadrul emisiunii "Online story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Alexandru Bobicioiu a dezvăluit dacă este sau nu motivul adevărat al despărțirii cuplului format din Nicolas și Georgiana, argumentându-și afirmațiile.

"Ceea ce a spus Nicolas nu era un motiv de supărare sau de despărțire de Georgiana. Probabil că a fost un pretextm, mai bine zis cred că i s-a luat de Georgiana. Dacă am fost implicat în discuție înseamnă că reprezint un pericol pentru majoritatea băieților. Nu îmi explic altfel. Un bărbat când nu are încredere în el, nu are. Dacă ai încredere în tine ca bărbat, nu te mai interesează ce a fost în trecut." , a mărturisit Alexandru Bobicioiu, în cadrul emisiunii "Online story".

Alexandru Bobicioiu, adevărul despre videoclipul controversat în care a jucat

Mai demult, Alexandru Bobicioiu a luat parte la cel mai neașteptat lucru din viața lui. Acesta a povestit întregul moment, de care s-au amuzat cu toții copios. Se pare că Alexandru Bobicioiu a apărut într-un videoclip muzical, artistul fiind un travestit. Acesta a aflat pe parcurs, Jador fiind unul dintre cei care l-au sunat să râdă alături de el.

"Plușica m-a dus acolo, eu nici nu știam. Dacă știam, nu mă mai duceam la acel videoclip, îmi venea să-i dau un pumn în gură. M-a sunat și Jador după și m-a întrebat ce caut acolo.", a declarat Alexandru Bobicioiu, în platoul WOWbiz.ro.