EXCLUSIV! Alexandru de la Puterea dragostei spune adevărul despre relația cu Adriana și Alina! Pe care a iubit-o mai mult? "Sufăr, sunt afectat"

In articol:

Alexandru a fost extrem de iubit de public sezonul acesta, în timpul participării la Puterea dragostei. A avut un parcurs frumos, făcându-se remarcat prin carismă și bună dispoziție. A arătat puterea dragostei prin cele două relații de cuplu pe care le-a avut, una cu Alina, iar mai apoi cu Adriana.

Alexandru spune adevărul despre relația cu Alina

Din păcate, nu a rămas împreună cu niciuna, alegând să părăsească competiția.

Alexandru și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

La începutul competiției, prima pe care a pus ochii a fost Alina, cu care a și format un frumos cuplu. Invitat în emisiunea "Totul despre Puterea dragostei", găzduită de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, acesta a vorbit despre obstacolele care au stat în calea fericirii lui și a Alinei.

"În ultima săptămână de relație ea a venit cu ideea de a ne muta în Italia, cu părinții ei. Nu accept așa ceva. În momentul în care intervin părinții, lucrurile se strică. Eu insistam pe ideea de a ne muta separat, în București, ca să îmi pot continua planurile. La un moment dat venise discuția cu niște teste de ale ei, încerca să mă pună la încercare, cu limba italiană. Nu aveam nicio problemă cu limba în sine, doar că mă deranja că insista pe ideea să învăț o limbă pe care eu nu o doresc. Pe parcursul discuției, la un moment dat, m-am enervat și am scăpat câteva cuvinte jignitoare, dar nu la ea, în general. Și de acolo lucrurile s-au răcit între noi și am preferat să pun stop.", a declarat Alexandru.

Pe parcursul interviului, Alexandru a fost foarte sincer și asumat și a recunoscut pe care a iubit-o mai mult dintre cele două și ce se întâmplă acum

în sufletul lui.

Citeste si: Horia Moculescu este conectat la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului- bzi.ro

"Nu pot să spun că nu am fost afectat de relația cu Alina. Am ținut la ea, este o fată pe care am apreciat-o și o apreciez în continuare, dar nu am suferit cum sufăr acum după Adriana." , a adăugat Alexandru.

Citeste si: EXCLUSIV! Alina de la Puterea dragostei spune adevărul despre relația cu Alexandru! Ce părere are despre cuplul format cu Adriana? “Nu cred în relația lor"”

Alexandru dezvăluie motivul despărțirii de Adriana

Alexandru [Sursa foto: Captură YouTube]

La scurt timp după despărțirea de Alina, fostul concurent de la Puterea dragostei a format un cuplu cu Adriana. Cei doi au fost destul de criticați, mai ales pentru faptul că vorbeau în timp ce Alexandru încă mai era într-o relație. Tot în platoul WOWnews, Alexandru a povestit cum a început totul între el și Adriana.

"Totul a început de la mici șicanări, un live, după aceea tot eu am făcut pasul acela. Adriana e o persoană căreia îi place să fie abordată. Niciodată nu o să caute ea pe nimeni. Toți o acuzau că e cu nasul pe sus, dar acă ajungi să o cunoști, e o fată foarte puternică. Încă țin la ea, dar îi respect decizia de se distanța față de mine, chiar dacă sunt motive banale.", a explicat Alexandru.

Vizibil afectat de cele întâmplate în viața lui amoroasă, fostul concurent de la Puterea dragostei dezvăluie cum se simte acum, după despărțirea de Adriana și ce gânduri are în privința ei.

"A știut să mă joace, să mă facă să mă îndrăgostesc de ea, ca mai apoi să sufăr.(...) Sufăr, de ce să mint, sunt afectat. Am speranța aia că poate, la un moment dat ne vom întâlni și vom discuta toate lucrurile astea în afara emisiunii.", a mărturisit Alexandru, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

Distribuie pe: