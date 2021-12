EXCLUSIV! Amna, dezvăluiri ÎN PREMIERĂ despre boala de care nu știa nimeni! Ce dramă a trăit artista la început de carieră? “Nu știam dacă o să mai trăiesc”

In articol:

Amna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Aceasta are un mare succes în industria muzicală, lansând hit după hit, însă în spatele acestuia se află multe greutăți peste care artista a trebuit să treacă pentru a-și îndeplini visele.

Amna, diagnosticată cu o boală cruntă

Invitată în cadru podcastului “Roxana te dezbracă de secrete!”, moderat de Roxana Nemeș și difuzat exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews , Amna a povestit cele mai grele momente prin care a trecut de-a lungul vieții.

Amna și-a dorit dintotdeauna să cânte, iar acest lucru îl spune chiar ea. Artista a vobit pentru prima dată despre cel mai greu moment din viața sa și anume, când a fost diagnosticată cu o boală care îi putea curma viața în orice moment. Aceasta povestește despre prima piesă și cum a ajuns să facă muzică.

“Eu am vândut mașina ca să îmi iau piesa. Am renunțat la jobul meu de translator. Eram foarte bolnavă. Nu știe nimeni asta. Nu știam dacă o să mai trăiesc. (…) Cineva de la Fundeni mi-a pus un diagnostic greșit. Iar eu timp de un an de zile, am trăit cu ideea că sunt mult mai bolnavă decât eram de fapt și a trebuit să ajung în Austria ca să înțeleg că eu nu sunt bolnavă atât de rău și că e totul tratabil. Dar, am trăit cu o dungă în buletin și cu niște analize la Fundeni în fiecare marți, timp de un an.”, a declarat Amna.

Vedeta a muncit din greu pentru ceea ce are astăzi, mai ales cu starea de sănătate de care o avea. Amna nu se ferește și recunoaște că, pe de o parte, diagnosticul a ajutat-o în cariera ei.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată lecția asta! Nu aș fi avut curaj niciodată în viața mea, dacă nu cântam în fiecare noapte în cafenele pe 100 de lei ca și cum era ultimul meu recital, să las jobul, ca să fac muzică. Și atunci am zis că nu știu cât mai trăiesc și că vreau să cânt.”, a mărturisit Amna.

Copilul Amnei, un miracol

Cântăreața poate spune că este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Pe lângă succsul din industria muzicală, Amna are un băiețel în vârstă de 7 ani, care a venit pe lume ca o minune.

“Mie mi s-a spus că nu o să am copil. Am un băiețel absolut superb, minunat, de 7 ani. Nu luați nimic ca atare din ceea ce vi se întâmplă. A venit natural, când nu mă mai chinuiam. (…) Am zis că nu e adevărat. S-a întâmplat de Crăciun, de aceea i-am și pus numele Cristian. Speranța există!”, a povestit artista.

Greutățile nu se opresc aici, cântăreața trecând prin multe alte cumpene. Esste vorba despre o operație pe care, deși era necesară, nu a mai făcut-o, cu speranța că va putea totuși să aducă pe lume un copil, lucru care s-a și întâmplat.

“Trebuia să mi se scoată colul uterin a doua zi, cum ar veni de astăzi pe mâine. Toată noaptea m-am rugat la Dumnezeu să îmi dea un semn. Dimineața m-am hotărât să nu fac operația. Am sunat la Fundeni, pentru că oricum nu făceam acea intervenție, fiindcă după aceea nu mai puteam avea copii și nu eram nici atât de bolnavă precum credeam. Fetelor, aveți grijă pe mâna cui ajungeți!”, a mai spus Amna.