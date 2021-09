EXCLUSIV Ana Maria Ticea, astrolog WOWbiz, despre compatibilitatea Simonei Halep cu Toni Iuruc! “Vrea un copil!” - când spun astrele că va veni bebelușul!

In articol:

Simona Halep și Toni Iuruc s-au cununat civil miercuri, 15 septembrie 2021. Evenimentul mult așteptat a avut loc în Constanța, acolo unde au fost așteptați aproximativ 300 de invitați. Celebra tenismenă și omul de afaceri sunt împreună de doi ani de zile, iar între ei există o diferență de vârstă de 13 ani.

Mai mult decât atât, despre Toni Iuruc se știe că a mai fost căsătorit în trecut.

Ana Maria Ticea, astrologul WOWbiz, a vorbit în exclusivitate despre compatibilitatea Simonei Halep cu Toni Iuruc. Sportiva este zodia Balanță, iar Toni Iuruc este zodia Scorpion. În ceea ce o privește pe tensimenă, astrologul a mărturisit că are nevoie de siguranță emoțională, iar dorința de a deveni mamă își va face simțită prezența în curând în viața ei.

„ Simona Halep este un nativ Balanță, foarte armonioasă, echilibrată, comunicativă. Are luna în Taur și are nevoie de siguranță emoțională. Venus este în Leu, o face foarte dornică de a se pune în valoare. Primul test de responsabilizare se petrece în jurul vârstei de 29 ani, o data cu întoarcerea lui Saturn. Uranus trece peste Luna ei, asta înseamnă că vrea un copil în următorii ani si mai multă dorință de a fi ea în carieră. În acest an, Saturn opozitie Venus înseamnă stabilitate, seriozitate, dorința de a se așeza la casa ei oficial”, a declarat Ana maria Ticea, astrologul WOWbiz.ro.

În ceea ce îl privește pe omul de afaceri, astrele îi prevăd lui Toni Iuruc că are nevoie în viața lui de o femeie sinceră, deschisă, optimită și sportivă: „Toni Iuruc este un nativ Scorpion, foarte profund, pasional, intuitiv. Are Luna în Săgetător și Venus, planeta iubirii în Săgetator. Idealul lui de femeie este o persoana sinceră, deschisă, sportivă, veselă si optimistă. Cu Marte în Fecioară, este foarte muncitor, exigent, perfecționist. Are putere de munca extraordinară”.

Compatibilitatea Simonei Halep cu Toni Iuruc este una foarte bună, a dezvăluit Ana Maria Ticea. Astrologul susține că între ei există foarte multă pasiune și se bucură de fiecare clipă împreună.

„Compatibilitatea dintre ei este foarte bună, asistăm la un aspect foarte frumos în cazul planetei Venus, planeta iubirii trigon pe semne de foc, ceea ce înseamnă multă pasiune, dorință de acțiune, entuziasm. Își trăiesc iubirea la maxim, experimenteaza dimensiunea ei, se bucură de fiecare moment”, a declarat Ana Maria Ticea, astrologul WOWbiz.

Simona Halep și Toni Iuruc