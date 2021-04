EXCLUSIV Ana Porgras, dezvăluiri emoționante despre Zanni: ”Știe că îl iubesc și mă gândesc la el”

In articol:

Ana Porgras este concurenta care a părăsit, duminică seara, competiția fenomen Survivor România 2021. Când nimeni nu se aștepta, fosta gimnastă a fost eliminată din emisiune în urma votului publicului. Zanni este cel care a suferit enorm după plecarea Anei, faimosul izbucnind în lacrimi.

Concurentul a impresionat toată țară după ce a plâns în urma eliminării faimoasei din competiție.

Fanii emisiunii Survivor știu că Ana Porgras și Zanni aveau o relație mai specială, însă nimeni nu se aștepta ca faimosul să aibă o asemenea reacție. Se pare că nici Ana nu l-a văzut pe Zanni cum a plâns, însă fosta concurentă spune că a plâns mult pentru sentimentele pe care i le-a transmis.

” Am vazut si eu reactia lui, cred ca dupa ce am vazut reactia lui am plans mai mult pentru reactia lui si pentru sentimentele pe care mi le-a transmis. Mi-am luat la revedere de la el cu ochii in lacrimi pentru ca nu am vrut nici eu sa ma vada plangand, i-am spus ca el pentru mine este un campion, e Survivor Romania 2021 si stiu ca va lupta cu toata puterea lui sa castige premiul”, a spus Ana, pentru WoWbiz.

Ba mai mult decât atât, fosta gimnastă a spus la Ștafeta Mixtă că Zanni este cel care i-a dat putere pentru a merge mai departe în competiție.

” Eu in competitie l-am sustinut din tot sufletul de Zanni si el pe mine. Mi-a parut rau ca am iesit si ca visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la suta si 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo si stiam ca isi cauta o sustinere in mine si in competitia aia eu eram aliatul care era tot timpul langa el. Am avut momente in care am vrut sa plec si el imi spunea ca eu nu am cum sa plec. In primele doua saptamani, cand am ajuns, mi se parea imposibil ce se intampla, mi se parea ca am facut ceva rau in viata si am ajuns in jungla. Am fost speriata de tot ce se intampla si faptul ca nu mai vorbeam cu mama in fiecare zi, nu mai aveam acces la nimic. A fost un soc cand a ajuns acolo. Zanni a fost mereu o persoana foarte puternica. In afara faptului ca a avut cateva momente in care imi spunea ca ii este greu, nu l-am auzit o data sa imi se planga, sa spuna ca nu mai vrea sa stea acolo. Spunea mereu ca vrea sa ajunga in finala. L-am gasit motivat, puternic si mi-a dat si mie din puterea lui”, a povestit fosta sportivă despre Zanni.

Ce s-a întâmplat după ce Ana Porgras a părăsit consiliul

Ana Porgras a mărturisit pentru Ștafeta Mixtă că a avut în suflet o tristețe enormă atunci când a trebuit să plece și să-l lase pe Zanni singur. Sportiva s-a gândit că acesta nu va mai avea cu cine să vorbească, în fața cui să se deschidă, așa cum făcea cu ea. De asemenea, Ana crede că Zanni va depune în continuare tot efortul pentru echipă.

” Cand ne-am strans ultima oara in brate, in sufletul meu era o tristete extraordinara ca plec si ca il las acolo si ca poate nu o sa mai aiba cu cine sa vorbeasca, sa se deschida. A fost un moment in care eu nu am vrut sa ii arat lui ca sunt devastata si el mie la fel. Ca drept dovada, dupa ce ne-am despartit, dupa ce eu am plecat, el a inceput sa planga si eu am plans din tot sufletul. Cred ca a plans toata lumea cu mine, a plans toata echipa din spate, nu se astepta nimeni sa plec. Cand am auzit numele meu, am crezut ca face domnul Dan o chestie cand spune toate numele. Eram in stare de soc, nu realizam ca eu ies din competitie.

As fi vrut sa ii spun lui Zanni ca am incredere in el mie la mie, ca a fost persoana care m-a sustinut cel mai mult si ca ii multumesc din tot sufletul, ca e o forta a naturii si ca nimic nu o sa il darame in competitia asta si ca ne vedem acasa. Sper sa reuseasca sa treaca repede peste plecarea mea, sa se adune si sa nu se laase dărâmat si să fie un om bun. Eram persoana care ii spunea mereu sa se linisteasca, sa nu se mai certe si sper sa isi aduca aminte de cuvintele mele cand va ceda. Cred ca Zanni se va adapta foarte bine si cred ca, chiar daca va spune ca nu o sa mai traga, pe traseu va trage la fel de tare pentru echipa. Chiar daca am plecat si va face stafetele cu Elena, cred ca va trage la fel de tare sa aduca puncte pentru Faimosi”, a povestit Ana Porgras despre Zanni.

Ba mai mult decât atât, fosta faimoasă a spus că Zanni este un om foarte sensibil, care o încuraja mereu, spunându-i că este o luptătoare.

” Zanni, cand nu mai putea, il simteam ca e trist, ingandurat si mergeam sa il intreb ce e cu el. Vorbeam, el imi spunea ca sunt o luptatoare, eu ii spuneam lui. De multe ori nici nu vorbeam atat de mult, pur si simplu ne uitam unul la celalalt si intelegeam lucrurile. Zanni in interior e un om foarte sensibil, de asta m-am apropiat atat de mult de el. Am vazut mai mult decat exteriorul. Stie ca il iubesc si ca ma gandesc la el si ca o sa il sustin toată competitia. Nu stateam tot timpul impreuna, dar erau chestii mici, ca venea sa ma ia o data in brate sau facea chestii mici pe care le simteam si eu si el. Nici nu aveam nevoie sa ne spunem lucruri, nu aveam nevoie de asa ceva ”, a adăugat Ana.

Ana a recunoscut că-și dorește ca Zanni să câștige competiția fenomen Survivor România 2021. ” Eu sper din suflet sa ajunga in finala, sa castige Survivor. O sa imi lipseasca tot. O sa imi lipseasca si dormitul ala pe scandura. Noi nu ne-am izolat niciodata de restul grupului, stiam unde am venit, eram focusati pe ce aveam de facut dar erau si momente cand il luam in brate, ii faceam masaj, venea el si ma lua in brate. Daca l-as fi vazut plangand as fi plans cu el, l-as fi luat in brate si s-ar fi calmat sigur si i-as fi spus ca ce nu te omoara te face mai puternic. Noi nu ne cunosteam dinainte, ne-am cunoscut la probele sportive, cu cinci zile inainte de plecare, atunci ne-am vazut prima oara. L-am vazut cat de bun a fost la proba sportiva si am spus din prima zi ca o sa castige sigur. Apoi am mai vorbit, ne-am mai intalnit si uite asa… A fost o chestie de la inceput. E mai mult, nici nu pot sa explic in cuvinte. E mai mult decat dragoste, prietenie, sunt niste lucruri care nu se pot exprima in cuvinte ”, a conchis Ana Porgras.