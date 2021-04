EXCLUSIV Ana Porgras e în stare de șoc după ce a fost eliminată de la Survivor România: ”Am ieșit mult prea devreme”

In articol:

Ana Pogras a vorbit, în exclusivitate la Ștafeta Mixtă, despre eliminarea ei din competiția Survivor România. Fosta faimoasă este foarte tristă după ce a fost eliminată la votul publicului din emisiunea fenomen de la Kanal D. Cel care a suferit cel mai mult, în urma plecării ei, a fost Zanni.

Fosta concurentă a mărturisit că încă este în stare de șoc după eliminare, dar și după ce a văzut câtă susținere are din partea telespectatorilor.

” Sunt inca in stare de soc, in euforia aia de dupa competitie, cand iesi si te lovesc toate informatiile toata sustinerea oamenilor. Sunt socata de toata sustinerea si de impactul pe care l-a avut emisiunea. Sufletul imi plange, mi-as fi dorit sa mai raman in competitie si sa ajung chiar si pana in finala, dar se pare ca acesta a fost drumul meu.

Am plans mai mult decat Zanni dupa ce am plecat. Reactia lui Zanni nu o stiam pentru ca el a avut reactia dupa ce am plecat eu, insa cand va iesi din competitie imi doresc sa stie ca dupa ce am iesit pe usa respectiva am plans din tot sufletul meu, cred ca jumatate de ora încontinuu”, a mărturisit Ana Porgras.

Fosta sportivă ne-a povestit că, după ce a părăsit consiliul de eliminare, medicul a fost cel care a consolat-o, spunându-i că este ok să plângă, să se descarce.

” A fost foarte trist pentru mine. Dupa doua luni de stat cu ei 24 de ore din 24, sa ma trezesc singura si in conditiile in care cred ca am iesit mult prea devreme, am stat si m-am gandit la toate posibilitatile din lume. Viata imi demosntreaza inca o data ca e imprevizivbila, de asta trebuia sa apreciezi totul in momentul acela, ce ti se oferă. Cand am iesit a venit medicul la mine si m-a consolat cumva, mi-a spus ca e ok sa plang, e ok sa fiu trista”, a mai spus Ana.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Ana Porgras, tristă după ce a părăsit Survivor

Ana Pogras a vorbit și despre ștafeta cu Zanni, despre care susține că este creierul competiției.

Ana Porgras[Sursa foto: Instagram]

Fosta gimnastă a mărturisit că este tristă după eliminarea ei din competiție și că și-ar fi dorit mult să ajungă până în finală. Ba mai mult decât atât, Ana a ținut să spună că dacă ar fi ajuns în marea finală cu Zanni, și-ar fi dorit ca el să câștige competiția Survivor România 2021.

” Sunt trista pentru mine ca am iesit, mi-as fi dorit foarte mult sa ajung in finala, cu toate ca am spus mereu si cred din tot sufletul ca daca as fi ajuns in finala mi-as fi dorit ca el sa castige pentru ca stie toata lumea povestea lui. Asa cum am primit eu o sansa cand am facut gimnastica si am ajuns campioana internationala, asta era sansa lui. Daca as fi ajuns cu el in finala, mi-as fi dorit sa castige el. El are visul lui, sa isi cumpere o casă, avea planurile destul de bine puse la punct”, a conchis fosta concurentă de la Survivor România 2021.