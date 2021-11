EXCLUSIV! Ana Porgras rupe tăcerea! Ce relație are cu Zanni? “Nu mi-a plăcut în mod special”

In articol:

Ana Porgras a reușit de-a lungul timpului, să câștige inimile oamenilor prin felul ei de a fi. Pe lângă personalitatea ei plăcută, gimnasta a demostrat că este și un sportiv profesionist. Datorită show-ului de supraviețuire la care a participat, a devenit rapid iubită și apreciată de public, având numeroase oferte profesionale.

Ana Porgras vorbește despre viața de după competiție

Campioana Națională la gimnastică s-a destăinuit complet Roxanei Nemeș în cadrul podcastului unde a fost invitată. Aceasta a povestit despre relația cu mama ei, care este una foarte apropiată, despre iubitul ei, alături de care este extrem de fericită, de ce s-a întâmplat imediat după ce a părăsit competiția și multe altele.

Se pare că bruneta are o viață frumoasă, liniștită, fiind împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. În cadrul podcastului “Roxana te dezbracă de secrete” a povestit în premieră despre relația cu actualul iubit, pe care susține că îl iubește. Nu a vrut încă să îi dezvăluie identitatea, însă “a dat din casă” cum decurge relația lor. Cei doi sunt un cuplu fericit și își trăiesc la maxim povestea de dragoste.

Pe de altă parte, Ana Porgras a mai povestit despre mama ei și cât de bine se înțeleg. A trecut prin momnte grele, iar aceasta i-a fost alături la fiecare pas. Chiar dacă de multe ori nu a putut fi fizic lângă ea, Ana a primit mereu o vorbă bună din partea mamei ei.

În ce relație au rămas Ana Porgras și Zanni?

Pe parcursul competiției în cadrul căreia au participat, Ana și Zanni s-au înțeles extrem de bine. Mulți i-au suspectat că au fost mai mult decât prieteni, însă aceștia au negat, spunând că între ei a fost vorba doar de o simplă amiciție. După terminarea show-ului de supraviețuire, Zanni a povestit un episod în care Ana l-a dezamăgit, iar din această cauză, nu au mai vorbit unul cu celălalt. În presă, au apărut tot felul de povești, însă gimnasta nu a vrut să dea curs speculațiilor, spunându-și părerea în cadrul podcastului Roxanei Nemeș.

"Tot ce s-a întâmplat după, nu mi-a plăcut în mod special, dar cred că lumea a înțeles în mod special cine am fost eu când am intrat în show-ul respectiv și tot la fel când am ieșit. Tot ce s-a întâmplat după, cred că așa a fost să fie. Habar nu am, nu știu de ce s-au întâmplat lucrurile așa, dar repet lumea știe că am intrat acolo drept o campioană. Că s-au întâmplat și s-au vorbit lucruri după, asta e.”, a declarat Ana Porgras.

Campioana nu a vrut să dea alte detalii, însă a recunoscut că a afectat-o destul de mult situația creată, ba chiar că i-a complicat viața. Conform spuselor ei, cea mai deranjantă parte a fost când familia îi punea întrebări legate de acest subiect, iar, deși a fost greu la început, cu timpul, s-a obișnuit.

"Nu neapărat că m-au durut, m-au deranjat foarte tare și mi-au încurcat și puțin viața. Îți dai seama că nu e plăcut în momentul în care mă sună maică-mea sau soră-mea și-mi zic "băi, ai văzut ce se scrie din nou, ce apare", dar nu m-au rănit în mod special. În momentul în care am ieșit, a fost o perioadă în care a fost totul bine și după știi ce s-a început, să apară tot felul de chestii. Și da, pot să spun că m-au afectat atunci la început, dar după ceva timp te obișnuiești.", a continuat Ana Porgras.