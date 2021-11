EXCLUSIV Anca Ciota, primele declarații despre sarcină! Prezentatoarea meteo de la Kanal D și Phelipe vor deveni părinți pentru prima dată: „Sunt o gravidă norocoasă”

In articol:

Veste mare în showbiz-ul românesc! Anca Ciota a dat în urmă cu puțin timp vestea că este însărcinată pentru prima dată! Celebra prezentatoarea a rubricii de meteo de la Știrile Kanal D este căsătorită cu solistul Phelipe, alături de care formează un cuplu de aproximativ 15 ani de zile.

„Baby is coming in May, 2022. Avem emoții pe care nu le putem descrie în cuvinte. Am emoții doar când scriu aceste cuvinte și mă pregătesc să apăs butonul care dezvăluie această veste”, a scris Anca Ciota pen contul de Instagram.

Cei doi sunt extrem de emoționați pentru următorul capitol din viața lor! Anca Ciota a oferit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro primele declarații despre sarcină.

Prezentatoarea meteo de la Kanal D a dezvăluit că vestea i s-a părut ireală la inceput, iar totul a început să prindă contur după primul

control. Anca Ciota a mărturisit a trecut cu bine de primul trimestru al sarcinii, iar totul decurge de minune. Vedeta a mărturisit că este o gravidă norocoasă.

„Totul s-a întâmplat neașteptat de repede! Parca nici nu mi-a venit să cred când am văzut ca testul de sarcină a confirmat sarcina! Am simțit că e real la prima ecografie când am și auzit inimioara bebelușului. Suntem amandoi extrem de fericiți și nerăbdători pentru tot ce urmează. Am trecut deja de primul trimestru și până acum m-am simțit foarte bine, chiar sunt o gravidă norocoasă”, a declarat Anca Ciota, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Anca Ciota, despre rolul de prezentatoare a rubricii “Meteo” de la Kanal D

Anca Ciota a debutat in televiziune la varsta de 22 ani si face parte din familia Kanal D de 11 ani, realizand reportaje si interviuri cu personalitati din țară si străinătate. Anca a prezentat si realizat rubrica de succes “Drumul spre celebritate” din cadrul show-ului “WOWBiz”.

„Aceasta noua etapa din cariera mea este un vis implinit! Mi-am dorit enorm sa evoluez si sa imi demonstrez ca daca o iei de la zero, cu rabdare, munca si seriozitate, ajungi acolo unde iti propui. E o bucurie pentru mine faptul ca de luni pana vineri voi intra in casele oamenilor si le voi transmite noutatile despre vreme, intr-un mod cat mai natural.Sper ca si ei sa ma primeasca cu sufletul deschis si sa imi ierte emotiile, care, acum la inceput sunt uriase”, spunea Anca Ciota, în anul 2017.

