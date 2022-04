EXCLUSIV! Anca Serea a renunțat la TV pentru copiii ei! Ce spune despre o posibilă revenire pe micile ecrane? "Sunt foarte norocoasă că pot să apar la televizor"

In articol:

Anca Serea este una dintre cele mai iubite prezentatore TV. La fiecare apariție, vedeta TV afișează un zâmbet larg, plin de încredere și senzualitate. Dacă nu ai cunoaște-o, nu ai zice că are 41 de ani și șase sarcini.

Cum e viața Ancăi Serea cu 6 copii?

Anca Serea și copiii ei [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea are 6 copii superbi, pe care îi iubește nespus. Cei mai mulți nici nu au curaj să își imagineze o familie atât de numeroasă, dar să mai aibă. Anca Serea nu se numără printre aceste persoane fiind foarte mândră de tot ce are. Într-un interviu exlusiv pentru WOWbiz.ro, vedeta a vorbit despre viața în postura de mamă a 6 copilași.

"Pentru mine este normalitatea mea de zi cu zi, chiar cred că sunt o mămică norocoasă, pentru că mi-a dat dumnezeu 6 copii frumoși și sănătoși și sunt recunoscătoare, chiar dacă am multe momente în care sunt depășită, la propriu și sunt foarte obosită, mă uit în ochii lor și nu pot să spun că sunt supărată, nervoasă sau nemulțumită, pentru că ei sunt darul de la Dumnezeu, mi i-am dorit foarte mult și îmi găsesc toate resursele și toată energia pur și simplu fiind un părinte implicat, stând tot timpul cu ei, făcând lucruri bune în viața lor, educându-i, învățându-i. E o provocare întreagă. În fiecare zi e o provocare.", a declarat Anca Serea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Anca Serea, despre viața de televiziune

Anca Serea [Sursa foto: Instagram]

Mult timp, Anca Serea apărea frecvent pe micile ecrane, în calitate de prezentatore. însă, de când este mămică, s-a concentrat pe creșterea și educarea lor.

Întrebată dacă regretă sau îi este dor de aparițiile TV, Anca Serea a oferit un răspuns fabulos, amintind-o și pe Teo Trandafir, un om pe care îl are aproape de suflet, în mod special.

"Da, îmi e foarte dor. E frumos sentimentul mai ales când ai onoarea și bucuria de a fi alături de niște oameni deosebiți, într-un platou de televiziune, unde poți să înveți multe lucrui de la oameni care pot să îți fie modele, de la care poți să te inspiri. De exemplu, cu Teo Trandafir, deși nu ne-am văzut de mulți ani, chiar am o legătură specială și este un om care îmi dă energie și nu simt emoțiile pe care le simt în altă parte, am o conversație foarte naturală cu ea. Nu simt că sunt camere, deși nu am mai fost la ea în platou de trei ani. E un om foarte bun și eu simt lucrul acesta. Sunt foarte norocoasă că pot să apar la televizor. în general, nu mă gândesc dacă mă place lumea sau nu, că până la urmă eu povestesc din experiențele mele și cum sunt acasă, așa sunt și la televizor.", a mărturisit Anca Serea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.