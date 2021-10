EXCLUSIV Anda Ghiță, dezvăluiri dureroase despre nepoțelul ei. Micuțul, în vârstă de 4 ani, a fost diagnosticat cu autism: "Trebuie întotdeauna să îl supraveghezi. Este dificil"

In articol:

Anda Ghiță este mereu o prezență energică în fața micilor ecrane, însă de această dată o situație delicată s-a abătut asupra familiei sale. Vedeta a dezvăluit că nepoțelul ei, care urmează să împlinească 4 ani, a fost diagnosticat cu autism, iar acum traversează o perioadă dificilă, în care încearcă să fie puternică.

"Acești oameni, cu spectrul autism, sunt speciali"

Anda Ghiță a mărturisit că ea a fost prima persoană care a bănuit că ceva este în neregulă cu băiețelul fiului său, prin prisma experienței pe care o are cu copiii. Vedeta a povestit că la început i s-a părut ciudat faptul că micuțul nu rostea decât câteva cuvinte, iar acest lucru i-a făcut imediat pe cei din familie să apeleze la ajutorul specialiștilor.

Anda Ghiță, alături de nepoțeii ei [Sursa foto: Instagram]

Acum, soacra lui Pitbull Atodiresei recunoaște că nepoțelul ei este dificil de supravegheat, dar reușește să comunice cu cei din jur prin intermediul privirii sau al gesturilor: "În februarie face 4 ani. Nu este văzută de alții într-un mod bun (n.r. boala). Inima mea este în mii de bucăți. Pentru că aveam mai multă experiență, pentru că am doi copii, am sesizat prima că la 6 luni nu a stat în șezut (n.r. nepoțelul). Nu a mers decât la un an și opt luni, nu a vorbit decât la nouă luni. A spus: 'Mama', a spus: 'Haide', după care nu a mai zis o perioadă nimic. Îți comunică prin privire. Observ că el înțelege multe. Dacă nu îi convine ceva, te ciupește sau te mușcă. Trebuie întotdeauna să îl supraveghezi. Este dificil. Acești oameni, cu spectrul autism, sunt speciali. Au și multe lipsuri, dar au și multe alte plusuri și calități, în comparație cu ceilalți oameni.", a declarat Anda Ghiță, pentru Wowbiz.ro.

Anda Ghiță

Cum se simte Anda Ghiță în aceste momente, când familia ei trece printr-o perioadă dureroasă?

Anda Ghiță a dezvăluit că de multe ori încearcă să își mascheze problemele personale atunci când apare în public și să nu vorbească prea mult despre ceea ce se întâmplă în viața ei privată. Cu toate acestea, vedeta a declarat că uneori tristețea a acaparat-o, iar în acest mod a reușit să devină o persoană cu adevărat puternică.

Cât despre cum se simte în aceste momente, când nepoțelul ei se confruntă cu o boală destul de întâlnită în rândul copiilor, soacra lui Pitbull Atodiresei spune că lasă totul în mâinile lui Dumnezeu, pentru că nu i-a fost dat niciodată mai mult decât a putut să ducă: "Dacă pun într-o balanță câte probleme și câte bucurii am avut, ar fi 50/50. Numai că bucuriile și fericirea au fost atât de intense, încât au putut să acopere problemele. Fiind o fire, zic eu, foarte puternică, mi-am dat seama că pot duce. M-am trezit în fața unor oameni cărora le explicam niște lucruri sau ce am pățit, erau uimiți. Fiecăruia Dumnezeu ne dă cât putem duce. Dacă ar fi să povestesc tot ceea ce mi s-a întâmplat în viață, chiar aș avea foarte multe de spus. Am trăit intens, prin toți porii.", a mai spus Anda Ghiță, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.