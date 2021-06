EXCLUSIV Andreea Lodba de la Survivor România, adevărul despre apropierile dintre Zanni și Adelina: „Eu am văzut o...”

In articol:

Andreea Lodba de la Survivor România 2021 s-a întors în România, după ce a fost eliminată din competiție. Faimoasa a ajuns în urmă cu puțin timp în România și în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”. Fosta concurentă a făcut dezvăluiri în premieră despre parcursul ei în competiția din Republica Dominicană, cât și despre ceilalți concurenți.

Legat despre dezvăluirile momentului, referitor la mai multe apropieri dintre Adelina și Zanni, Adelina Lodbă a confirmat acest lucru. Ceea ce este nesigur este dacă apropierile sunt doar prietenești sau există și sentimente mai aprinse.

„Eu am văzut o apropiere, nu pot să spun dacă e una prietenească sau mai mult de atât. În momentul în care eu am ieșit din competiție, ei aveau niște discuții, dar discutau doar ei doi. La petrecere nu i-am văzut să fie apropiați. Am încercat să ne distrăm fiecare”, a declarat Andreea Lodba, la „Ștafeta mixtă”.

Adelina și Zanni de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captura Video]

Andreea Lodba de la Survivor România, adevărul despre colegi

Andreea Lodba a mărturisit că s-a apropiat de toți concurenții, însă în special de Războinici. Faimoasa nu este supărată de colegii ei din echipa roșie pentru că au votat-o spre eliminare, în contextul în care se aștepta.

„M-am apropiat de toți, iar în ultima săptămână, după unificare, m-am apropiat de echipa Războinicilor. Cu siguranță voi rămâne prietenă cu toți. Cei care mă cunoșteau au fost Sebi și Culiță, Irisha știa de proiectul nostru, în rest ceilalți nu prea mă știau. Eu nu am avut o problemă că m-au votat, era clar, le-am și spus. Nu aveau motiv să le voteze pe celelalte fete. Nu știu dacă s-au dat cuvintele mele în momentul în care l-am votat pe Ștefan. Eu în acel moment m-am simțit veriga slabă și nu aveam cum să votez Raluca sau Elena”, a declarat Faimoasa.

Faimoasa a adăugat că au fost multe momente în care a cedat psihic pentru că nu a adus puncte. „În acel moment, eu așa am considerat, că eram cea mai slabă. Când intram pe traseu, chiar dacă nu am vorbit prea mult în competiție, problema mea era că țineam totul în interior. Când am pierdut cu 10-1, am pierdut cu un scor... Am început să plâng de ciudă. Au fost niște dicuții înainte de joc, care clar nu au dus la victorie. A fost vorba de alegeri, că nu s-au făcut corect. Nu mai știu exact contextul. Nu a fost implicare din partea echipei, asta am simțit. Am simțiti nevoia să mă descarc, a fost un scor rușinos”, a mai adăugat Andreea Lodba.

Andreea Lodba și iubitul ei, în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă” [Sursa foto: Captura Video]