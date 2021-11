EXCLUSIV! Andreea Pirui arată dovezile, după ce a fost acuzată că a consumat substanțe interzise la volan! "O să-i dau în judecată"

In articol:

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Pirui a fost oprită de oamenii legii și a fost supusă unui test antidrog. Rezultatul a fost pozitiv, însă aceasta susține că a fost o eroare. În cele din urmă, blondina a reușit să facă dreptate și să își demonstreze nevinovăția.

Andreea Pirui dovedește că nu a consumat substanțe interzise

Andreea nu se oprește aici și vrea să îi dea în judecată pe polițiștii care i-au pătat numele.

Fosta concurentă Puterea Dragostei a intrat în direct prin Skype, la emisiunea "Totul despre Puterea Dragostei", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, unde a spus tot adevărul despre incidentul în care a fost implicată acum aproximativ două luni de zile.

În urma acuzațiilor primite, cum că ar fi condus sub influența substanțelor interzise, Andreea Pirui a demonstrat că oamenii legii s-au înșelat și a arătat publicului actele doveditoare.

"Să îmi iei permisul pe ceva ce nu am făcut e strigător la cer! Au marjă de eroare 40% și să stai 2 luni fără permis pentru prostia lor, nu există așa ceva." , a precizat Andreea.

După toată această situație, blondina a rămas cu un gust amar și nu vrea să lase lucrurile așa. Este hotărâtă să dea în judecată oamenii legii care au produs eroarea testului antidrog.

"Nepoțica mea s-a speriat foarte tare. A început să plângă, să tremure. Nu îi iert pentru așa ceva, o să îi dau în judecată.", a continuat fosta concurentă Puterea Dragostei.

Andreea Pirui, victima unei erori a poliției

În luna septembrie, Andreea Pirui a fost pusă într-o situație la care nu s-ar fi așteptat vreodată. Aceasta a spus toată povestea cu lux de amănunte, în paltoul WOWnews.

"Eram cu nepoțica mea, mă îndreptam la țară la mama și m-a oprit rutiera. Mi-a spus că mașina merge cam haotic, era mașina prietenului meu, mi-au spus că vor să îmi facă testul de droguri și alcool și am fost foarte cooperantă. După 5-10 minute mi s-a spus că mi-au găsit ceva substanță în corp. Clar, am fost foarte uimită, nici nu am știut ce înseamnă.", a mărturisit blondina.

Fiind persoană publică, vestea s-a aflat imediat și, deși este cunoscută drept o femeie extrem de puternică, Andreea a fost profund afectată de cele întâmplate.

"Mi s-a făcut dosar penal, amendă și când am auzit am rămas șocată. Am încercat să le spun să repet testul, însă m-au trimis la analizele de sânge. Am fost la spital și după o lună și jumătate mi-a venit rezultatul, bineînțeles, negativ.(...) Am suferit foaarte mult, s-a aflat foarte repede. Am primit mesaje în care mă făceau bețivă, drogată. Am plâns, nu înțelegeam ce mi se întâmplă", a adăugat Andreea Pirui.