EXCLUSIV! Andreea Pirui îi dă replica lui Marius! L-a trădat sau nu, așa cum susține acesta? "Eu am avut un respect față de el"

Andreea Pirui este una dintre cele mai iubite concurente care au participat la show-ul fenomen, Puterea Dragostei. Aceasta a avut o relație cu Marius, care a continuat și după ieșirea din casă, însă s-au despărțit.

Andreea Pirui răspunde acuzațiilor aduse de fostul ei iubit, Marius

Acum are o nouă relație și mărturisește că este foarte fericită. Despre toate aceste lucruri, dar și altele, a vorbit în emisiunea Totul despre Puterea Dragostei, moderată de Cornelia Ionescu și difuzată exclusiv pe canalul de Youtube WOWnews.

Andreea Pirui și Marius

Andreea Pirui și Marius au fost unul dintre cele mai longevive cupluri din casa Puterea Dragostei. Din păcate, povestea lor s-a încheiat și fiecare a luat-o pe drumuri diferite. În urmă cu ceva timp, Marius a afirmat despre Andreea, cum că l-ar fi trădat. Blondina nu a stat pe gânduri și i-a dat replica imediat.

"Nu m-a deranjat, m-am supărat, pentru că eu nu mai am sentimente față de el! Eu am avut un respect față de el. Niciodată nu ne-am trădat, nu există! Asta m-a deranjat cel mai tare la el. Niciodată în viața lui, nu m-a prins cu vreun mesaj, cu un telefon, cu absolut nimic, cât timp am fost în relație cu el. Chiar aș vrea să îl întreb în față de ce spune el că l-am trădat.", a declarat Andreea Pirui.

Fosta concurentă Puterea Dragostei a ținut să lămurească și aspectul cu inelul de logodnă, despre care, Marius a spus că a fost obligat să îl cumpere și să o ceară în căsătorie.

"Nu se bate ce spune el cu realitatea! Nimeni nu a încercat să te forțeze să îmi cumperi inelul, nici măcar un membru din familia mea nu a fost cu tine. Noi nu am discutat înainte lucrurile astea, iar el a făcut-o pentru că și-a dorit. Dar, cert e că nimeni nu l-a obligat. Eu nici nu am știut. Nu l-a obligat nimeni să îmi cumpere inel și să mă ceară.", a explicat blondina.

Andreea Pirui, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit: "Am vorbit despre căsătorie"

Andreea Pirui și actualul iubit

După despărțirea de Marius, Andreea Pirui s-a îndrăgostit de un alt bărbat, cu care formează un cuplu de aproape un an. Aceștia sunt foarte fericiți împreună și se pare că relația este din ce în ce mai înfloritoare.

"Sunt fericită, ne înțelegem bine. Ca în orice cuplu, mai există mici neînțelegeri, dar ne iubim. Asta e cel important. Chiar mă iubește și îl iubesc. Chiar mă susține foarte mult, orice fac, orice zic, e lângă mine.", a mărturisit Andreea.

Întrebată despre o nouă posibilă cerere în căsătorie, Andreea Pirui a dat din casă! Cuplul are planuri mari și pregătește surprize în viitorul apropiat.

"Trebuie să vină cât de repede! Am vorbit despre căsătorie, dar încă nu știm. Ce o vrea Dumnezeu! Da, normal că ne dorim. Dacă ne înțelegem, bine, dacă nu, fieacre pe drumul lui.", a specificat fosta concurentă Puterea Dragostei.