Andreea Pirui este una dintre cele mai sexy concurente din acest sezon al emisiunii Puterea dragostei. Frumoasa blondină are 30 de ani, este de profesie asistent medical și speră ca în emisiune să găsească un bărbat alături cu care să aibă o relație frumoasă și o familie fericită.

Andreea Pirui vrea să își găsească dragostea adevărată în casă! ”E băiat frumos”

Deocamdată, Andreea pare fericită alături de Marius, bărbatul cu care încearcă să formeze un cuplu solid în casă. De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, carismatica femeia a spus tot ce simte în acest moment despre cel alături de care și-a petrecut Sărbătorile.

”E mult spus că sunt îndrăgostită de Marius. E o plăcere reciprocă. Trebuie să ne cunoaștem mai bine. Inițial, Marius nu era în grațiile mele, ci în ale Manuelei. Dar, când stai în casă, timpul trece, și vezi că nu mai are nici o legătură cu altă fată, e și apropiat de vârstă cu mine, atunci am zis, de ce să nu mă axez pe el, pentru că aici sunt băieți mai mici decât mine, și eu am zis că vreau unul de ani mai apropiați. E și băiat frumos, dacă nu mi-ar plăcea fizic, nu m-aș uita la el”, ne-a spus Andreea Pirui.

Andreea Pirui a spus totul despre Livian! ”Dumnezeu le face pe toate cu un scop”

Înainte însă de a avea o relație cu Marius, mai exact la începutul sezonului, Andreea avea alte…opțiuni amoroase!!! Toată lumea știe că ea și Livian au fost foarte aproape de a avea o relație extrem de serioasă, și doar anumite joculețe nevinovate, dar și apariția Biancăi Comănici în schemă, au dus la o separare neașteptată, ba chiar și la conflicte verbale dure.

Acum însă, lucrurile s-au calmat, și, la mai bine de cinci luni de la cele întâmplate între ea și băiatul lui Nelson Mondialul, Andreea Pirui a spus totul despre Livian. ”Ce a fost cu el a trecut, a fost acum câteva luni, și NU, noi nu am avut o relație foarte strânsă. Cu Livian a fost o atracție, ne-am plăcut, dar nu a fost să fie, nu a funcționat, pentru că el s-a îndrăgostit de Bianca și gata. Ei sunt și apropiați de vârstă și mă gândesc că Dumnezeu le face pe toate cu un scop”, a comentat blonda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro